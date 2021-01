UeD, Barbara d’Urso nominata: scatta censura, cos’è successo (Video)

Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne il pubblico è rimasto stupito e curioso di qualcosa che è accaduto. E anche un po’ di curiosità. Tutto è avvenuto quando è sceso un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani e le ha decantato tutta la sua ammirazione. Il nuovo Cavaliere del Trono Over ha spiegato che segue Gemma da molti anni, sin dai primi del Trono Over di cui Gemma è sempre stata protagonista. E per far capire ancor di più il suo interesse che va avanti da anni, il signore di Catania ha anche raccontato un divertente aneddoto. O meglio, per lui forse non voleva essere divertente ma il pubblico ha reagito con grandi risate. Ha raccontato infatti di essere entrato in chiesa una volta per pregare per Gemma.

Essendo un uomo molto religioso, ha spiegato, ha voluto fare una preghiera per la Galgani affinché l’intervento a cui si è sottoposta andasse bene. Si riferiva alla partecipazione di Gemma a Selfie Le cose cambiano, quando si è rifatta i denti. Dato che non ha detto chiaramente di cosa si trattasse e ha invece parlato di un intervento alla bocca, ha dovuto spiegarsi meglio. Quindi il Cavaliere ha detto: “Quando sei stata in quel programma, il problema dei denti nel programma…”. E qui nel montaggio hanno eliminato l’audio. Dal labiale del signore si capisce bene che abbia nominato Barbara d’Urso, dicendone solo il cognome. Ma non è andato in onda, perché in fase di montaggio il nome di Barbara d’Urso è stato censurato.

Questo dettaglio non è sfuggito al popolo del Web, che subito ha iniziato a fare congetture e a chiedersi come mai ci sia stata la censura. Naturalmente né Maria De Filippi né la redazione hanno fornito al momento una spiegazione in merito. Il motivo alla base della censura potrebbe essere l’errore del nome della conduttrice: Selfie, programma della Fascino, è stato condotto da Simona Ventura. Ma allora perché non far semplicemente notare l’errore senza censurarlo? Magari hanno deciso di oscurare il nome di Barbara perché in studio, tra le risate di tutti, nessuno si era accorto dell’errore fatto. E quindi nessuno lo ha corretto.

Notandolo solo in fase di montaggio magari la redazione ha ritenuto opportuno non mandare in onda l’errore non corretto. Anche perché negli ambienti si mormora da tempo che tra Simona Ventura e Barbara d’Urso non scorrerebbe buon sangue. Secondo recenti voci di corridoio, inoltre, si sarebbero raffreddati anche i rapporti tra la stessa Maria De Filippi e la d’Urso. Voci però non confermate, come chiarisce Tv Blog. Non resta che attendere eventuali spiegazioni da parte della redazione di Uomini e Donne sull’accaduto.