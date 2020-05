UeD Armando, ancora polemica post-puntata: obiettivo nuovo look e Sperti

Armando Incarnato, dopo Uomini e Donne continua la polemica: “Sono abituato a ‘guardarmi’ negli occhi”

Continua la polemica di Armando Incarnato dopo Uomini e Donne, precisamente dopo il ritorno della formula di sempre del programma e la fine del format che ha visto Gemma Galgani e Giovanna Abate chattare con dei corteggiatori virtuali. Ricorderete senz’altro che Armando fu bersagliato sul Web per via della sua pettinatura che per molti era inguardabile; ebbene di recente il Cavaliere degli Over è ritornato sull’argomento lanciando una frecciatina a chi continua a giudicarlo: “Sono solo capelli – questo il suo commento all’ultimo post pubblicato su Instagram –, mi guardo allo specchio ma sono abituato a ‘guardarmi’ negli occhi”. In altri termini Armando ha voluto far sapere di non essere tanto interessato ai giudizi dei follower perché ciò che gli interessa è guardarsi dentro e non solo allo specchio.

UeD, il nuovo look di Armando e la trasformazione in Gianni Sperti

Puntuali le critiche al look che in realtà ci sembra stargli particolarmente bene: “Comunque – gli ha fatto notare qualcuno – lunedì aprono i parrucchieri”. Così com’è stata puntuale la risposta di lui: “E fissati un appuntamento e riprenditi lo shatush”. Qualcuno ha anche tirato in ballo Gianni Sperti: “Te stai a trasforma’ in Gianni Sperti”. “Beh – ha risposto lui – lo vedo come un complimento, è un bell’uomo”. Insomma nessuna frecciatina a Gianni nonostante i due non vadano propriamente d’amore e d’accordo.

News Armando UeD, il nuovo obiettivo del Cavaliere: “Se mi danno il tempo…”.

Qualcuno gli ha anche dato un consiglio: “Devi, secondo me, farli allungare un po’ dietro, staresti meglio perché ti metterebbero in risalto i lineamenti del viso… Io me ne intendo di capelli”. “Se mi danno il tempo di farli crescere per poi impostare un taglio sarebbe meglio – questa la risposta di Armando che ha confermato di avere in mente un look diverso da quello mostrato sinora –… Ma mi sembra sempre che sono pronti a crocifiggermi qualsiasi cosa vedano…”. Siamo curiosi di vedere Armando col nuovo look: potrebbe sorprenderci, e in meglio!