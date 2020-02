UeD, bufera Armando per Veronica: gesto frainteso, opinionisti senza parole

Armando Incarnato, polemiche roventi a UeD: la sfilata non convince

Armando Incarnato oggi non ha proprio convinto il parterre di Uomini e Donne, visto che la sfilata che ha fatto è sembrata scortese nei confronti di Veronica Ursida. Nessuno gli credeva e solo l’intervento di Maria De Filippi ha fatto cambiare idea a qualcuno, tranne a Tina Cipollari che invece è rimasta convinta di ciò che pensava prima. Cos’è accaduto esattamente? La sfilata aveva come tema “Bello e invincibile” e ognuno ha voluto interpretarla a suo modo, tra l’altro piuttosto creativamente, al punto che sia Barbara De Santi sia Gianni Sperti si sono complimentati per le idee dei Cavalieri. Armando è stato ingiustamente criticato non per la sfilata in sé per sé, visto che comunque era vestito molto bene, ma per un gesto che proprio non è piaciuto.

UeD, Armando e Veronica Ursida: il gesto che non piace a nessuno

Incarnato infatti ha consegnato le rose a tutte le donne, anche a Maria, tranne a una, cioè Veronica Ursida, che però si è detta indifferente a questa mancanza. Armando ha cercato di giustificarsi dicendo che le rose che aveva chiesto erano per tutte, Veronica inclusa, ma nessuno gli ha creduto fino a quando non è intervenuta la De Filippi che ha spiegato che Armando non stava mentendo. La conduttrice ha fatto presente che il Cavaliere voleva consegnare la rosa a Veronica alla fine della sfilata ma che non avendo contato bene le rose alla fine si è trovato senza quella per la Ursida. “Lui la salta – queste le parole di Maria – perché pensa di dargliela dopo”. “Nonostante i casini successi comunque il bene resta”, ha precisato Armando rivolgendosi alla sua ex.

Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gianni Sperti contro Armando: “Spesso le maltratta”

Il discorso di Armando e anche quello di Maria non hanno convinto Tina Cipollari che ha spiegato che il Cavaliere avrebbe potuto inventarsi qualcosa per evitare di lasciare Veronica senza rosa in mano; l’opinionista gli ha tra l’altro dato un voto molto basso perché a prescindere da tutto la sfilata non rappresenta a suo avviso ciò che Armando è realmente: “Spesso le maltratta [le donne, ndr] e fa cose poco carine”, queste le sue parole, a cui si sono aggiunte quelle di Gianni Sperti: “Non ha torto perché lui questo gesto non lo fa tutti i giorni”. E pensare che questa puntata non è niente a confronto di ciò che accadrà nelle prossime…