UeD Armando assente, ex Dama accusa: “Gioca, ne ha fatto un lavoro”

Incarnato non è in studio da qualche puntata ormai e non si sa perché, intanto Nicole Vinti ha sferrato un duro attacco

Che fine ha fatto Armando Incarnato? Il Cavaliere del Trono Over è assente da qualche puntata, ma non è stato detto perché. Sui social qualcuno ha iniziato a chiedersi cosa sia successo e a farsi domande. Armando non ha detto nulla su Instagram, ma magari lo farà adesso che la domanda è diventata insistente. La domanda è la seguente: Armando ha lasciato Uomini e Donne? Oppure c’è un altro motivo dietro la sua assenza? Non ci sono molti indizi in merito, ma è probabile che tornerà nelle prossime puntate e che sia solo un’assenza temporanea. Se avesse deciso di abbandonare molto probabilmente lo avrebbe fatto sapere.

Sono in tanti a credere che Armando non lascerebbe mai Uomini e Donne così, di punto in bianco. Ad alimentare ulteriormente questo pensiero è arrivato un attacco di Nicole Vinti, ex Dama che lo ha frequentato nella sua breve permanenza nel parterre del Trono Over. Lei ha lasciato il programma con Carlo, ma non è andata bene fuori. Intervistata da Piùdonna, Nicole ha parlato di com’è Armando fuori da Uomini e Donne. Ha parlato di lui molto bene in verità, definendolo un uomo gentile ed elegante, premuroso e attento ai desideri della Dama che frequenta.

Nicole ha ribadito che era stata chiara con lui, gli aveva detto che cercava un uomo della sua età e non più giovane. Armando ha insistito e si sono visti qualche volta. Se dovesse trovare un difetto allora direbbe che è un uomo che non ama perdere, ma che ama invece vincere. Forse per questo ha reagito male quando lei ha tentato di mettere in chiaro le cose al centro dello studio. Poi però in qualche modo Nicole ha attaccato Armando:

“A lui piace giocare a Uomini e Donne e ci ha giocato anche sulla storia del bacio. A quel punto ha messo in gioco la sua arroganza. Io sono più che convinta che lui è li perché ormai ne ha fatto il suo lavoro. Si fa vedere e ci guadagna perché fa l’influencer”

Un’opinione largamente diffusa, in verità, leggendo i commenti sui social quando c’è lui al centro dello studio. Il pubblico di Uomini e Donne è contro di lui, su Twitter c’è anche chi fa notare la tranquillità che c’è quando è assente in puntata. Armando Incarnato tornerà a Uomini e Donne? E risponderà alle accuse di Nicole?