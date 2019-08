UeD, Antonio Moriconi e Valeria Bigella ancora insieme: lei perde la pazienza, lo sfogo

Antonio Moriconi e Valeria Bigella stanno insieme? I due avvistati ancora insieme

Antonio Moriconi e Valeria Bigella continuano a essere protagonisti del gossip dell’estate 2019. Lui è stato un protagonista dell’ultima stagione di Uomini e Donne, lei è stata una corteggiatrice in passato ed è tornata alla ribalta partecipando a Temptation Island. Oggi in molti si domandano solo una cosa: Antonio Moriconi e Valeria Bigella sono fidanzati? Se per qualcuno c’è ancora un punto interrogativo, altri hanno già abbandonato l’idea di vedere questa nuova coppia formarsi perché già in precedenza c’è stata una smentita. Evidentemente non è bastato, perché c’è stata una nuova segnalazione sui due. Antonio e Valeria sono stati visti insieme in spiaggia a Formentera, hanno scattato loro anche delle foto ma nelle segnalazioni non si parla di nessun bacio.

Uomini e Donne, Antonio Moriconi fidanzato con Valeria Bigella? Lei smentisce ancora

La segnalazione in questione è arrivata a Isa e Chia, che ha riportato anche le testimonianze di chi ha avvistato Antonio Moriconi e Valeria Bigella insieme. Delle ragazze li hanno visti insieme in spiaggia, mentre chiacchieravano e poi durante un bagno in mare insieme. Qualcuno ha detto di averli visti molto complici, ma l’ennesima segnalazione ha provocato l’ennesima smentita da parte della Bigella. Valeria infatti su Instagram ha detto: “Ho appena aperto i social e niente, vedo che la gente continua a sparare delle enormi cavolate. Ribadisco ancora una volta che tra me e Antonio non c’è niente. Siamo due persone che si conoscono, ci siamo conosciuti in ambito lavorativo. Ci siamo visti due volte, tra cui ieri in spiaggia”. Poi ha spiegato ancora: “Eravamo da soli, ci siamo messi vicini a fare una chiacchiera. Questo non vuol dire che fra me e lui c’è una storia, che ci frequentiamo, che c’è un flirt in corso”.

Valeria Bigella smentisce fidanzamento con Antonio Moriconi: “Pensate a voi”

Dato che la sua prima smentita non è bastata a fermare il gossip, stavolta Valeria ha perso un po’ la pazienza. E infatti si è sfogata: “Mi sono veramente rotta le scatole di tutto ciò. Anche perché trovo veramente poco rispettoso mettersi lì a fare delle foto senza senso. E godetevi di più le vacanze! Siete in vacanza, pensate a voi. Divertitevi invece di stare lì a rompere le scatole alla gente”. Poco dopo, Valeria ha precisato di non essere fidanzata, anche se le sue fan sperano di vederla in coppia molto presto purtroppo non è ancora successo.