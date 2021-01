UeD Annabella Prisco, dramma: incidente stradale, morta la sorella 17enne

Tragico lutto per Annabella Prisco, ex corteggiatrice di Uomini e Donne (fu interessata a Riccardo Guarnieri): nelle scorse ore la donna è rimasta vittima di un grave incidente stradale. Lei era al volante, sul veicolo c’era anche sua sorella, la 17enne Debora Prisco, che è morta sul colpo dopo l’urto. Il fatto ha avuto luogo ad Avellino, in via Due Principati, nel Rione San Tommaso. Annabella era a bordo della sua Smart quando ha impattato una Fiat 500, ribaltandosi. Ancora da chiarire i dettagli della dinamica che ha portato le due automobili a scontrarsi.

Dalle prime ricostruzioni è trapelato che il corpo i Debora è stato scaraventato all’esterno del veicolo subito dopo l’impatto, sbattendo violentemente al suolo. Pronto l’intervento del 118 che però, una volta giunto sul posto, non ha potuto che constatare il decesso della giovane.

Annabella invece è stata salvata ed è stata immediatamente trasportata in codice rosso all’ospedale. Da quanto appreso da Fanpage.it, le sue condizioni al momento sarebbero stabili. Inoltre sembrerebbe che sia stata proprio lei a chiamare i soccorsi e ad avvisare i familiari sul drammatico episodio condiviso con la sorella scomparsa. Ora Annabella è ricoverata, non in pericolo di vita ma sotto choc.

La notizia tremenda si è subito diffusa sui social, siti e testate, anche perché Annabella, come sopradetto, era molto nota in ambito locale per via della sua partecipazione a Uomini e Donne e per via del suo impegno in qualità di influencer sui social. Anche Debora aveva la passione per le piattaforme web. Con la sorella è stata protagonista anche di diversi siparietti su Tik Tok. L’ultimo è stato pubblicato poco prima della terribile morte.

UeD lutto cittadino ad Aiello del Sabato: la comunità profondamente scossa dalla morte di Debora Prisco, sorella di Annabella

“Solari, simpatiche, piene di vita”. Così vengono definite le sorelle da coloro che le hanno conosciute. Le due sono originarie di Aiello del Sabato, comune campano di poco più di 4mila abitanti in provincia di Avellino. Debora frequentava il Liceo Scientifico Mancini. L’istituto, appena ha saputo della scomparsa della sua alunna, tramite un comunicato del suo dirigente scolastico, ieri sera ha reso noto la sospensione delle lezioni e delle attività in segno di lutto:

“Non ci sono parole per esprimere il profondo dolore della nostra comunità per la perdita della carissima Debora, domani (27 gennaio 2021) saranno sospese tutte le attività programmate per dedicarle un pensiero, una preghiera, un saluto. Forte giunga il nostro abbraccio di cordoglio alla famiglia Prisco.Il dirigente scolastico, gli insegnanti, gli alunni e il personale tutto del Liceo Scientifico P.S. Mancini”.

Nella giornata odierna ha espresso il proprio dolore per il terrificante incidente il sindaco di Aiello del Sabato, Ernesto Urciuoli: “Siamo stati colpiti da una tragedia assurda, siamo distrutti. In paese sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno dell’ultimo saluto alla nostra Debora Prisco”. Il vicesindaco di Aiello, Sebastiano Gaeta, ha aggiunto: