UeD Anna Munafò, data esatta del parto: “Sono diventata una balenottera”

UeD Anna Munafò in confidenza, l’ex tronista si svela. La data esatta del parto e i 25 kg presi (foto): “Sono diventata una balenottera”

Anna Munafò, ex tronista di Uomini e Donne, si avvicina al parto. La donna, che lo scorso 4 aprile ha reso noto di aspettare un bebè, si è recentemente confidata al magazine del programma di Maria De Filippi, raccontando come procede la dolce attesa e svelando la data precisa della venuta alla luce del figlio. Il frutto d’amore dovrebbe nascere il 10 giugno (questo il giorno del termine che, come è noto, potrebbe variare). Anna ha inoltre parlato dell’aumento di peso che sta affrontando. Al momento sono 25 i chilogrammi presi. Tanti? La Munafò è preoccupata? Per nulla, anzi…

L’ex tronista aspetta un maschietto. Già deciso il nome. Si chiamerà Michael. Già pronto anche il soprannome: ‘Il Principe’. La Munafò, chiacchierando con Uomini e Donne Magazine, ha spiegato di avere un poco d’ansia visto che, per via delle norme anti contagio coronavirus, in sala parto non potrà contare sul supporto del marito Giuseppe e nemmeno su quello della madre. Preoccupazioni a parte, la ragazza non vede l’ora di accogliere il bebè che fino ad ora le ha fatto prendere 25 chilogrammi. “La cosa bella e importante è che quando mi guardo allo specchio mi vedo sempre una silhouette. Mi guardo e mi piaccio, anche tanto”, ha dichiarato orgogliosa. Insomma, la Munafò non è per nulla suggestionata dall’aumento di peso. E fa bene: viva la vita e la salute, e pazienza se c’è qualche chiletto in più.

UeD Anna Munafò: “La sfida più grande è essere dei buoni genitori”

Anna ha sottolineato che il parto sarà naturale e che la sfida più grande, sia sua, sia quella del futuro papà Giuseppe, sarà quella di diventare dei buoni genitori visto che per entrambi si tratta del primo figlio. La Munafò ha infine fatto sapere che inizialmente il piccino non vedrà né gli amici né i parenti stretti, così da prevenire ogni tipo di eventuale contagio. Una decisione sofferta ma inevitabile, ha puntualizzato l’ex volto di Uomini e Donne.