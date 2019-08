UeD, Andrea Offredi vittima di stalking: la paura e la denuncia

Andrea Offredi dopo UeD, la vita dell’ex tronista ora postino di C’è posta per te

La vita di Andrea Offredi dopo Uomini e Donne, dove scelse Claudia D’Agostino con cui si lasciò dopo poco tempo, continua tra vacanze, palestra, sfilate e molto altro: tutte cose che l’ex tronista faceva prima di UeD e sulle quali ci tiene aggiornati pubblicando foto e filmati di vario tipo su Instagram. Oggi Andrea ha pubblicato un contenuto piuttosto diverso dal solito perché invece di mostrare la sua giornata ha parlato di un problema serissimo che gli sta causando non poche preoccupazioni in questi giorni: l’ex tronista ha ammesso di essere vittima di stalking scrivendo un lungo messaggio ai suoi follower e annunciando il ricorso a provvedimenti legali.

Andrea Offredi vittima di stalking: il messaggio su Instagram

“Buongiorno – inizia così Offredi –. È ormai da diverso tempo che qualche furbacchiona/e si diverte a stalkerarmi. Fin quando si trattava solo di me, ahimè mi son sempre fatto scivolare tutto addosso, ma ora che si stanno coinvolgendo persone a me vicine o che conosco, la cosa non mi va più bene. Volevo avvisare i miei amici e le persone che si rapportano con me nella vita di tutti i giorni che mi dispiace se si debbano trovare coinvolte in queste ca…ate per colpa di qualche sfigata/o che non ha nulla da fare nella sua misera e triste vita. Inoltre – così ha concluso – volevo dire a questa persona/e che sto già prendendo seri provvedimenti. A buon intenditor poche parole”.

Le ultime news su Andrea Offredi dopo la confessione sullo stalking

Al momento Andrea non ha pubblicato altre storie e l’ultimo post Instagram consiste in una raccolta di belle foto che lo vedono felicemente in vacanza. Non appena ne sapremo di più, ammesso che Andrea vorrà condividere gli sviluppi di questa delicatissima vicenda sul Web, vi aggiorneremo.