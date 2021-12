UeD, Andrea Nicole: “Ciprian oltre aspettative”, lui falso? La sua risposta

Come procede tra Andrea Nicole e Ciprian oggi? Sono ormai una coppia a tutti gli effetti, sono trascorse settimane dal fattaccio e dal loro addio a Uomini e Donne ma tutto sembra procedere per il meglio. Sebbene nessuno credesse a Ciprian, e forse molti continuano a non credergli, l’ex tronista ha parlato di una realtà con lui che va oltre ogni aspettativa. Andrea Nicole si è messa in viaggio oggi e ha deciso di trascorrere le ore in compagnia dei suoi fan, rispondendo alle domande su Instagram. Da quando è andata in onda la puntata della sua scelta insolita a Uomini e Donne non è stata molto attiva sui social, ma sembra intenzionata a rimediare.

Così nel pomeriggio si è dedicata a chi l’ha sempre sostenuta e ha risposto a qualche curiosità. Inutile dire che molte domande fossero su Ciprian, per esempio qualcuno le ha chiesto se si aspettava questo Ciprian fuori dagli studi. Andrea Nicole ha spiegato che Ciprian sta superando tutte le aspettative che si era fatta. “Giorno dopo giorno sta superando qualunque aspettativa io mi fossi fatta”, queste sono state le sue parole. Come sfondo a questa risposta ha pubblicato una foto in cui si guardano e sorridono, davanti a un albero di Natale. Sembrano davvero felici, come ha scritto la stessa persona della domanda.

Trascorreranno il Natale insieme? Non è chiaro dalla risposta dell’ex tronista di Uomini e Donne sull’argomento. Le hanno chiesto infatti dove trascorreranno le feste e lei ha risposto: “Il Natale è in famiglia, sempre”. Dopo molto tempo passato lontano dai suoi cari sembra insomma che trascorrerà le vacanze natalizie con la sua famiglia, ma non è chiaro se Ciprian è con lei. Se ha chiesto compagnia durante il viaggio forse no. “Ho proprio bisogno di passare del tempo con loro”, ha aggiunto lei nella risposta.

Ha parlato anche di Uomini e Donne, dicendo che rifarebbe tutto. Per lei è stata un’esperienza magica a prescindere da tutto e porta con sé molto di bello, come amicizia e amore. Ricordi che conserverà per sempre, insomma. Ha speso bellissime parole anche sulla collega Roberta Giusti, con cui ha legato molto e sin da subito. Infine la domanda delle domande: cosa risponderebbe alle persone che pensano che Ciprian sia falso? Queste le parole di Andrea Nicole: