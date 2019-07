UeD Andrea e Natalia: business? Giulia e Angela? Reazione di Zelletta

UeD Andrea e Natalia oltre le critiche. Il post passionale dell’ex tronista. Relazione per business? La battuta su Giulia e Angela e la reazione di Zelletta

Nella giornata di ieri Andrea Zelletta ha divulgato pubblicamente tra le sue Stories Instagram degli insulti recapitatigli da alcuni follower in posta privata. C’è chi gli ha scritto che è una persona di m… e chi l’ha insultato perché Natalia sarebbe brutta (insomma, argomentazioni da cervelloni). L’ex tronista, alla luce di tutto questo, ha chiesto rispetto, dicendosi pronto ad accettare critiche costruttive ma non certo attacchi gratuiti. A distanza di 24 ore è tornato sui social e ha pubblicato un post passionale con la Paragoni, mettendo definitivamente a tacere le malelingue. Inoltre, ha dato particolare attenzione a un commento che ha chiamato in causa altre due ex troniste: Giulia Cavaglia e Angela Nasti.

“Sono rari quelli che sanno tener testa al tuo sguardo” ha scritto Andrea a corredo di una foto in cui bacia con passione Natalia Paragoni. Un post che sa tanto di rivincita dopo le polemiche delle scorse ore. Il gesto dell’ex tronista è stato particolarmente apprezzato dai fan che hanno piazzato oltre 80mila like e una cascata di commenti. Tra questi ne è sbucato qualcuno polemico. C’è stato infatti chi ha attaccato nuovamente Andrea, insinuando che la sua relazione non badi troppo ai sentimenti ma molto al business. “Se in loro vedi business, in Giulia e Manuel ed Angela e Alessio cosa vedevi?” ha replicato un altro follower. La risposta è particolarmente piaciuta a Zelletta che ha reagito facendo cascare tre emoticon ridenti sulla battuta.

UeD Andrea Zelletta sugli insulti: “Io accetto sia critiche che insulti, ma devono avere un senso logico”

“Io accetto sia critiche che insulti, ma devono avere un senso logico, le parole fanno male. Ricordatevelo. Anche dette da persone sconosciute” ha scritto ieri l’ex tronista dopo aver postato gli insulti che gli hanno indirizzato alcuni utenti social. Una risposta misurata e pacata che si spera serva d’esempio ai leoni da tastiera che, ahi noi, pare proprio che al posto di diminuire si riproducano alla velocità della luce.