UeD Andrea Dal Corso, lo sfogo sul red carpet: “Fatto qualcosina in più degli attori”

Andrea Dal Corso e Teresa Langella, anche loro due al red carpet del Festival del Cinema di Venezia

La polemica sui tronisti di Uomini e Donne, sui partecipanti di Temptation Island e su tutti i Vip e presunti tali degli ultimi anni esplode puntualmente e con forza sempre maggiore ogni volta che inizia il Festival del Cinema di Venezia che nel corso del tempo si è trasformato notevolmente e sembra essere diventato con tutta evidenza più il “Festival dello Spettacolo e dell’Intrattenimento” – per citare parole che riporteremo tra poco – che un festival dedicato alla cinematografia. L’ultimo sfogo di Andrea Dal Corso, che assieme alla sua Teresa ha preso parte all’evento, tocca aspetti che causano senz’altro divisione e che scatenano senza ombra di dubbio polemiche a non finire. “Lo scorso giorno – queste le parole di Andrea tra le Instagram stories – ho commentato in privato il post di Andrea Cerioli, dicendogli che mi affianco al suo pensiero, poiché probabilmente quello del red carpet non è il nostro posto, non è la nostra ‘festa’… e di questo penso che, chi più e chi meno, ne siamo perfettamente consci. Nessuno di noi ha creato cultura o arte cinematografica“. Fin qui assolutamente nulla da ridire.

UeD, Andrea Dal Corso: lo sfogo dopo le critiche ai tronisti al Festival del Cinema di Venezia

Andrea infatti ha affrontato l’argomento con la solita umiltà che lo contraddistingue e anche con spirito critico perché mai come in questo caso è evidente che non tutti ma alcuni invitati siano stati di troppo. Il passaggio successivo del discorso di Dal Corso forse si perde un po’ troppo in spiegazioni che lasciano il tempo che trovano: “Ma in qualche modo – ha infatti proseguito il fidanzato della Langella – è anche un Festival dello Spettacolo e dell’Intrattenimento… e noi in qualche modo, nel nostro super super super piccolo, abbiamo intrattenuto parecchie anime, e per certi versi – questa la frase che farà sicuramente discutere i più – abbiamo fatto anche qualcosina in più dei Grandi Attori hollywoodiani… non voglio esser blasfemo, sia chiaro… ma noi non abbiamo recitato (o perlomeno in molti così hanno fatto, e mi va di riferirmi soltanto a quelli che hanno colto la vera essenza del programma), noi abbiamo messo in gioco i nostri veri sentimenti, giocandoci tutto: felicità e dolore”. I toni di Andrea ci paiono piuttosto esagerati: ricordiamo che si tratta di una trasmissione televisiva e non di una guerra.

Andrea e Teresa sul red carpet, la coppia coglie l’opportunità

“E per quanto sia ancora considerato frivolo – così ha continuato l’ex di Uomini e Donne – per molti è un programma che probabilmente non necessita di studio e di esercitazione, ma necessita di coraggio… c’è chi si venderebbe l’anima, chi è disposto a cedere a compromessi… e chi va dritto perseguendo i propri ideali di vita… ognuno lo fa a modo proprio. Io ho stimato la scelta di Andrea perché è rimasto sé stesso anche se il contesto TV prevedeva un’altra modalità. Per cui sappiate distinguere chi è lì nelle vesti del proprio Ego, e chi è lì con la massima umiltà cogliendo semplicemente un’opportunità datagli. Il tutto con il massimo rispetto e stima per chi, a differenza nostra, percorre quel tappeto con i giusti meriti per il dna dell’evento. Grazie!”. Il discorso di Andrea non fa una piega nella sua parte conclusiva; la parte precedente però presta il fianco a parecchie critiche perché non si può giustificare la presenza dei tronisti accanto a vere stelle di Hollywood, anche sostenendo che “nel proprio piccolo e per certi versi” si è fatto di più di loro, visto che si va al Festival non perché si è stati in grado di emozionare qualcuno ma perché inseriti a pieno titolo nel mondo della cultura cinematografica. Come dicevamo comunque il Festival è cambiato, e come ogni evento di richiamo è specchio dei tempi che corrono, quindi Andrea e Teresa, come chiunque altro, e a differenza dei tanti che criticano ma che avrebbero voluto avere la stessa proposta, hanno fatto benissimo ad accettare e a cogliere quest’opportunità al volo. Anche perché i loro outfit sono molto belli e quindi sì, loro sono stati senz’altro uno spettacolo. Per gli occhi.