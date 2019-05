UeD, Andrea e Arianna gelosia e motivo assenza dai social: rivelazione

UeD, Arianna e Andrea Cerioli si svelano. Gelosia, rapporto e motivo della poco presenza sui social

Sono senza dubbi una delle coppie più amate e seguite mai uscite da Uomini e Donne. Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli si sono innamorati a sorpresa nel programma di Maria De Filippi e si sono scelti solo dopo pochissime puntante. Nonostante le resistenze di molti telespettatori, Arianna e Andrea sono ora molti innamorati e legati. In alcune Instagram stories la giovane ex corteggiatrice genovese ha voluto rispondere ad alcune curiosità dei suoi followers ed ha parlato del rapporto d’amore che ha con il fidanzato, della gelosia e anche del motivo per cui la coppia non appare molto insieme sui social. Non c’è aria di crisi, anzi, Arianna e Andrea sono tornati da una vacanza in Spagna in cui hanno assistito ad un evento, conciliando lavoro e divertimento.

Arianna e Andrea gelosia: ecco cosa pensa l’ex corteggiatrice

La gelosia è una componente importante in rapporto, questo quello che Arianna Cirrincione pensa e quello che ha spiegato ad alcuni fan sui social. “Mantiene vivo il rapporto, ma senza esagerare perché in quel caso potrebbe rovinarlo“, ha scritto l’ex corteggiatrice ai suoi followers. Poi una dedica d’amore al fidanzato del quale si dice molto ma molto innamorata: “Non potrei chiedere di meglio! È stupendo in tutto e per tutto“, facendo andare in tilt tutti gli amanti della coppia. Un amore davvero bello quello nato all’improvviso nel programma sotto le telecamere e gli occhi dei telespettatori. La coppia fa sognare sui social, dedicandosi stupende dichiarazioni d’amore. L’ultima di queste è stata quella del Cerioli che ha pubblicamente affermato di amarlo tantissimo: “Prima e ultima volta che stiamo lontani così tanto tempo. Giuro. Torna a casa. Ti amo moltissimo“.

Arianna e Andrea: il motivo della poca presenza sui social

Perché Andrea Cerioli e la sua scelta a Uomini e Donne non si mostrano molto ultimamente sui social? Nessu segnale di allontanamento ma la motivazione risiede nei rispettivi impegni di lavoro. Così Arianna ha spiegato sui social: “Promettiamo di essere un pochino più presenti purtroppo in questo periodo siamo pieni di impegni ma faremo il possibile“.