UeD, Alessio Lo Passo e Selvaggia Roma avvistati: è amore dopo il trono?

Alessio Lo Passo e Selvaggia Roma nuova coppia? A distanza di anni dal trono di Uomini e Donne che li ha visti protagonisti potrebbe essersi riaccesa la fiamma tra i due! Non è un mistero il fatto che fossero insieme ieri sera, infatti ci sono diverse storie su Instagram sui profili di entrambi che lo testimoniano. Insomma, non hanno intenzione di nascondere il riavvicinamento, ma allo stesso tempo potrebbero aver dimenticato di raccontare qualcosa ai loro fan… Qualcosa che però è saltato fuori comunque! Nei video tra le storie infatti non si notano atteggiamenti intimi che possano far pensare a un nuovo amore in corso. Potrebbero essere solo amici infatti, anche se non si sono lasciati benissimo quando Lo Passo ha abbandonato il trono di Uomini e Donne. Tuttavia sono passati tanti anni, e altrettanta acqua sotto i ponti, per cui potrebbero non esserci rancori tra di loro.

Uomini e Donne, Alessio Lo Passo e Selvaggia Roma insieme: tra i due c’è stato un bacio, la segnalazione

Come abbiamo detto quel qualcosa in più è venuto fuori oggi e si tratta di un bacio, o forse anche più di uno. A Isa e Chia è arrivata una segnalazione piuttosto dettagliata! Selvaggia Roma e Alessio Lo Passo erano insieme in un locale di Milano ieri sera e chi li ha visti ha scritto che erano in atteggiamenti abbastanza intimi. Sono arrivati insieme ad altri amici e non sono andati via molto tardi. Alessio ha anche fatto dei video a Selvaggia mentre lei ballava, e si trovano sul profilo Instagram dell’ex tronista. Però chi li ha avvistati poi ha aggiunto che si sono anche baciati, ma nel video che è stato inviato assieme alla segnalazione non c’è il bacio. La ragazza che li ha visti non ha fatto in tempo a filmare il bacio, questo ha specificato nella sua segnalazione. Amore in corso, a distanza di anni dall’esperienza a Uomini e Donne?

Alessio Lo Passo e Selvaggia Roma di nuovo insieme dopo anni: lei lo ha corteggiato a Uomini e Donne

Lo Passo e Selvaggia Roma si sono conosciuti nel 2012, lui era tronista e lei era scesa come corteggiatrice. Tra loro c’è stata subito una forte attrazione, tant’è che Selvaggia è arrivata quasi alla puntata della scelta. Una puntata che però non c’è stata, perché Alessio ha abbandonato il trono in seguito a una segnalazione su lui e l’altra corteggiatrice, Francesca Pierini. Selvaggia non ha creduto alla versione del tronista e ha deciso di andare via, interrompendo di fatto il trono di Alessio. E lui non aveva potuto fare altro che salutare Maria De Filippi e andare via.