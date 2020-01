Uccio De Santis incidente, aggiornamenti: rischio intervento, parla lui

Uccio De Santis dopo l’incidente, gli ultimi aggiornamenti sul comico pugliese

Uccio De Santis ha avuto un brutto incidente a fine 2019. Proprio nel giorno di San Silvestro, il comico pugliese ha avuto un incidente in macchina mentre si recava a una serata di lavoro, dove non è però arrivato. Per fortuna la serata è saltata perché è stato necessario un ricovero, perché poteva andare molto peggio. L’incidente di Uccio De Santis è stato infatti abbastanza pericoloso, per questo lui si considera un miracolato essendone uscito non illeso ma con conseguenze relativamente minime. Il comico è sopravvissuto all’incidente e non ha perso la voglia di raccontare barzellette, come dimostrato oggi. Gli ultimi aggiornamenti su Uccio De Santis sono giunti da Pomeriggio Norba, contenitore pomeridiano in onda su TeleNorba. La conduttrice del programma ha raccontato che quando hanno ricevuto in redazione la notizia dell’incidente di Uccio si sono spaventati molto. Con gli aggiornamenti seguenti invece si sono tranquillizzati, ma temevano il peggio.

Aggiornamenti su Uccio De Santis, due mesi di stop dopo l’incidente: “Sono miracolato”

Il collega Pino Fusco, nel cast di Mudù con Uccio, ha invece raccontato che c’è stata molta preoccupazione quando hanno saputo l’accaduto, intorno alle ore 18. C’è stato un giro di telefonate tra colleghi e si sono rasserenati scoprendo che Uccio non era in pericolo di vita. Ma a parlare è stato anche lo stesso De Santis, che raggiunto in ospedale dall’emittente pugliese ha raccontato l’incidente. Ecco cosa ha detto: “Vedendo la macchina, ho detto sono miracolato. Uscire da quella macchina così… Anche se ho un problema sicuramente grosso alla scapola. Uno stop che mi devo dare”. Uccio De Santis dovrà stare a riposo per circa due mesi, tempo necessario per curare le conseguenze dell’incidente. Ha riportato danni alla scapola e all’omero, che si muove su una parte tutta lesionata, ha raccontato.

Uccio De Santis racconta l’incidente: “L’airbag mi ostacolava”

Uccio poi ha aggiunto che era su una strada a quattro corsie quando è avvenuto l’impatto: “Ho visto una macchina che mi sorpassava, che non mi ha mai sorpassato, anche il ragazzo dopo l’incidente ha detto che ha urtato. Da quello che ho capito, appena mi ha affiancato ha perso il controllo, ha urtato il guard rail e io ho fatto da cuscinetto. Con l’urto forte che mi ha dato la mia macchina si è capovolta”. Il comico poi ha aggiunto: “Appena si è fermata l’auto, ho visto che si era gonfiato l’airbag che ti protegge ma non ti permette di uscire dalla macchina. Era l’unica cosa che mi ostacolava. Ho fatto forza con i piedi e dopo pochi secondi ho sentito la voce di uno che mi diceva aspetta che apro”.

Uccio De Santis aggiornamenti dopo l’incidente: “Non ho sentito subito dolore”

Infine, Uccio De Santis dopo l’incidente ha raccontato: “Il danno è nulla rispetto a quello che è la vita, da lì si esce morto di solito. Oppure paralizzato, o con una gamba da amputare. Io ho camminato, non ho sentito subito il dolore. Dopo cinque minuti sì, alla spalla”. Nel servizio su TeleNorba si legge anche che forse sarà necessario un intervento chirurgico: seguiranno di sicuro altri aggiornamenti su Uccio De Santis.