Ubaldo Lanzo è nobile: che lavoro fa il cromatologo e altre curiosità

All‘Isola dei Famosi 2021 sta creando parecchia curiosità la partecipazione di Ubaldo Lanzo. 48 anni, è uno degli aspiranti naufraghi che vive su Parasite Island. Ubaldo è indubbiamente il personaggio meno noto del cast ma a svelare qualche chicca ci ha pensato una vecchia amica: la contessa e poetessa Pinina Garavaglia. Al settimanale Grand Hotel la donna ha ammesso che è stata lei a creare il personaggio di Ubaldo e a portarlo in tv, prima al Maurizio Costanzo Show e poi da Piero Chiambretti.

Stando a quanto spifferato dalla Garavaglia, Ubaldo Lanzo è un barone. Proviene da una importante famiglia nobile di Lamezia Terme, in Calabria. Ha un fratello che svolge una professione importante: è un chirurgo, nonché primario di un ospedale in Toscana. La contessa ha confidato che di tutti i rampolli Lanzo, Ubaldo è sicuramente quello più sopra le righe ma la sua famiglia lo ha sempre sostenuto nella sua scelta artistica.

Che lavoro fa Ubaldo Lanzo? Tutti lo conoscono come cromatologo ma in realtà il naufrago dell’Isola dei Famosi è uno stilista. In passato ha lavorato a Parigi, per il marchio d’abbigliamento Kookai. Nel 1997 ha addirittura vinto il premio Stilista emergente dell’anno agli Italian Fashion Awards di Salerno grazie a un paio di scarpe decorate con i pezzi di una doccia.

La sua specialità come stilista è sempre stata però la cromatologia, una scienza che si studia nelle accademie di belle arti e di moda e che spiega come nascono i colori, le nuances, come si mescolano e si abbinano. Ma a detta della contessa Pinina Garavaglia Ubaldo ha sempre avuto la peculiarità di vedere i colori anche nelle persone. In che senso? Quando vede qualcuno, a quanto pare, riesce a vedere di che colore è la sua anima.

La Garavaglia ha inoltre assicurato che Ubaldo Lanzo non ha deciso di partecipare all’Isola dei Famosi per il compenso visto che vive di rendita. Molto probabilmente lo ha fatto solo per farsi conoscere al grande pubblico e per divertirsi con un’esperienza del tutto nuova e insolita.