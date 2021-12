Uà parte col freno ma decolla con il duetto Baglioni-Renato Zero: brividi

Uomo di varie età, ossia Uà, è partito con il freno a mano tirato. Lo show ‘kolossal’ di Canale Cinque con protagonista Claudio Baglioni ha aperto con quest’ultimo che ha intonato ’51 Montesacro a cui è seguito un monologo delicato. Troppo per la tv generalista. Il rischio che qualcuno abbia cambiato canale c’è stato. Rischio che si è fatto ancor più elevato con il siparietto di Massimo Ghini che ha ricordato come negli anni Settanta la riviera romagnola era uno dei centri pulsanti della musica italiana. Il salto di qualità dello show è arrivato con l’ingresso sul palco di Renato Zero, travestito da Baglioni.

La star 71enne, idolo dei suoi amati ‘sorcini’, ha esordito cantando il brano ‘Amore bello’ del collega Baglioni, il quale, a sorpresa, travestito in modo grottesco da Zero ha interpretato l’intramontabile ‘Mi vendo’. Fin qui si è giocato, vale a dire che si è scaldato il motore che è andato a pieni giri quando il ‘Divo Claudio’ e ‘Renatone nazionale’ sono tornati nei loro abituali panni, confezionando un duetto memorabile de ‘I migliori anni della nostra vita’.

L’esibizione ha lasciato il segno, con centinaia di telespettatori che si sono riversati su Twitter per raccontare l’estasi provata nel vedere due artisti tanto talentuosi cantare assieme un brano d’antologia. Alla fine della performance, il caloroso abbraccio tra Zero e Baglioni: una fusione dal sapore mitico, divinamente musicale, da commozione pura.

Baglioni e Renato Zero, il duetto a Uomo di varie età è memorabile: commenti a caldo

Questi alcuni dei tantissimi commenti a caldo seguiti al duetto inscenato da Baglioni e Renato Zero: “Ma quando le faranno più canzoni così? MAI MAI MAI PIU MAAAAAI”. “Spettacolo due big così insieme”. “Roba da Teche Rai anche se non va in onda sulla Rai, PAZZESCHI”; “I migliori anni….da brividi!”. “Iniziato da meno di mezz’ora ma voto super positivo. Che emozione”. “Ma che voci hanno sti due qua? Non ci sono più cantanti così!”. “Un tuffo nel passato, i ricordi dell’adolescenza, i primi amori…vi giuro è un’emozione inspiegabile. Grazie Baglioni”.

Uomo di Varie età, gli altri ospiti della prima puntata in onda sabato 4 dicembre 2021

Oltre ai già citati Massimo Ghini e Renato Zero, ospiti della prima puntata di Uomo di varie età del 4 dicembre sono stati: la band Il Volo, l’attrice Laura Chiatti, la presentatrice Michelle Hunziker, il comico Nino Frassica, Pablo e Pedro con Emanuela Tittocchia. E ancora: Giorgia, Pierfrancesco Favino, Eros Ramazzotti, Alex Britti, Neri Marcorè e Francesco Pannofino.