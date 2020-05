Tyler Rake 2 ci sarà: quando esce e prime anticipazioni

Tyler Rake 2 ci sarà? Quando esce il sequel e le prime anticipazioni

Tyler Rake 2 ci sarà? Ebbene sì! Una gran bella notizia per il film targato Netflix. Era attesa, in effetti, una continuazione da parte del pubblico che ha già avuto l’opportunità di seguire le imprese di Tyler Rake, interpretato da Chris Hemsworth. Il mercenario diventa il protagonista di un salvataggio: il suo compito è quello di mettere in salvo Ovi (Rudrash Jaiswal) il figlio di un signore della droga internazionale. Purtroppo il finale ha lasciato un po’ l’amaro in bocca negli spettatori, che si aspettavano un lieto fine. Ma attenzione agli ultimi secondi della trama, in quanto una figura simile a Tyler Rake si presenta di fronte al bambino. Quello che ora il pubblico vuole scoprire è se il mercenario è, appunto, riuscito a salvarsi. Proprio per tale motivo, il sequel verrà sicuramente accolto a braccia aperte dagli spettatori. Ad annunciare la continuazione del film di azione sono stati il regista Sam Hargrave e lo sceneggiatore Joe Russo, secondo quanto riporta Deadline.

Tyler Rake con Chris Hemsworth avrà il suo sequel: le parole del regista

Il regista Sam Hargrave e lo sceneggiatore Joe Russo hanno annunciato l’arrivo del sequel di Tyler Rake (titolo originale Extraction). I due starebbero anche pensato a un prequel! “Ne abbiamo discusso, e la nostra backstory vede questi due uomini che hanno trascorso molto tempo insieme, sia dentro che fuori l’esercito, nel privato. Sarebbero stati perfetti insieme ma hanno scelto strade diverse. Il personaggio di Harbour ha trovato una vita in Bangladesh, mentre quello di Chris ha percorso un altro sentiero”, dichiara il regista sull’amicizia tra Tyler e Gaspar, interpretato da David Harbour. Joe Russo ha, intanto, confermato il sequel, rivelando che la lavorazione sullo script è iniziata.

Quando esce Tyler Rake 2? Le prime dichiarazioni dello sceneggiatore

Non si conosce, al momento, la trama di Tyler Rake 2. Dunque, non sappiamo se si tratti di una continuazione del primo film o se riprenda la vita passata del protagonista. Solo qualche giorno fa, il suo interprete, Chris Hemsworth, ha ringraziato il pubblico per i commenti di apprezzamento riguardanti la pellicola. Ma quando esce questo secondo capitolo? Ancora non si sa. Per ora l’obbiettivo di Joe Russo è quello di completare la prima stesura, per poi sottoporla al regista Hargrave. Pertanto, non ci resta che attendere per avere ulteriori informazioni.