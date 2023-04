Twitter, spunta blu tolta ai Vip: al via le proteste da d’Urso a Fiorello

Tolta la spunta blu agli account Twitter di tantissimi volti noti, che finora venivano riconosciuti proprio da questo simbolo. Elon Musk ha deciso di eliminare la presenza della spunta automatica per i profili più noti. Tra questi c’erano appunto nomi come Barbara d’Urso, Rosario Fiorello, Antonella Clerici e molti altri. Proprio loro stanno protestando contro la decisione presa da Elon Musk, anche se in modo molto pacifico e usando una certa ironia.

Ora chi vuole la spunta blu su Twitter dovrà sborsare 8 dollari al mese. Ed ecco che molti Vip hanno dovuto necessariamente salutare la celebre spunta blu, in quanto non hanno intenzione di pagare questa quota per un semplice simbolo. Sono tanti coloro che stanno dicendo la loro su questa decisione. Tra questi ci sono appunto i volti noti del mondo dello spettacolo che stanno ironizzando sulla questione e che hanno sostituito la spunta blu con un altro simbolo.

Si è fatto subito notare il commento di Rosario Fiorello, il quale ha commentato durante la diretta del suo programma Viva Rai2! la decisione presa da Elon Musk. Il noto showman ha rivelato di aver messo al posto della spunta un bel dito medio: “L’ho messo io per protesta”. Detto ciò, ha aggiunto: “Elon basta, io non ti pagherò”. Fiorello ha anche fatto notare che la spunta blu è stata tolta anche al Papa. In questo caso, Musk ha rimediato aggiungendo una spunta grigia per segnalare il suo profilo come account di un’istituzione.

A commentare ci ha pensato anche Barbara d’Urso in queste ultime. La conduttrice ha decido di aggiungere un cuore, simbolo del suo saluto “col cuore”. “Buongiorno a tutti con la mia nuova spunta #colcuore Bye bye Elon Musk!”, ha scritto il volto di Pomeriggio Cinque. Alla protesta si è unita Giulia Salemi: “Ciao spunta blu reale, è stato bello”. Così l’ex gieffina ha fatto sapere che neppure lei pagherà la quota richiesta da Elon Musk.

All’appello non manca Stefania Orlando, la quale ha ammesso di non aver mai richiesto questo riconoscimento sul social network: “Io comunque non ho mai richiesto la #spuntablu perché non me ne è mai fregato nulla, così giusto per dire!”. Un altro volto noto della televisione italiana che ha parlato è Antonella Clerici: “Io ho messo la stella”.

E ancora anche Alberto Matano ha deciso di inserire una stella. Gabriele Corsi ha commentato così: “Caro Elon Musk se aspetti che io paghi, magna tranquillo”. Si è unito alla protesta Andrea Dianetti, ex allievo di Amici di Maria De Filippi e concorrente di Tale e Quale Show: “E niente… ora ci vedranno solo quelli che ci seguivano già, o che seguivamo noi, praticamente come quando non esistevano i social”.

Infine, hanno detto la loro Lino Guanciale, il quale ha fatto presente che il suo profilo Twitter resta quello ufficiale anche senza spunta blu, e l’attore turco Kerem Bürsin. Quest’ultimo, noto per essere protagonista della soap opera Love is in the air, ha direttamente scritto accanto al suo nome “spunta blu”, ironizzando sulla scelta presa da Elon Musk.

Non tutti gli account ufficiali dei volti noti presenti su Twitter hanno subito lo stesso trattamento. Infatti, pare che Elon Musk abbia deciso di pagare personalmente la quota del famoso regista Stephen King e del cestista statunitense LeBron James.

Il dito medio al posto della spunta blu ✈️ #vivarai2 pic.twitter.com/ZL5iPAs6fN — trashtvstellare (@tvstellare) April 21, 2023

Grazie per aver seguito insieme a me #DontForgetTheLyrics @nove e ciao ciao #spuntablu!

P.s. Caro @elonmusk se aspetti che io paghi, magna tranquillo. pic.twitter.com/rD9P6zkIMW — Gabriele Lele Corsi ???? (@corsi_gabriele) April 20, 2023

Io comunque non ho mai richiesto la #spuntablu perché non me ne è mai fregato nulla, così giusto per dire! pic.twitter.com/VKFLQaqqlT — Stefania Orlando (@stefyorlando) April 21, 2023

Buongiorno a tutti con la mia nuova spunta #colcuore❤️

Bye bye Elon Musk ????#Spuntablu — Barbara d'Urso ♥️ (@carmelitadurso) April 21, 2023