Kristen Stewart e Robert Pattinson seconda scelta: la scrittrice di Twilight aveva scelto altri attori per Bella ed Edward

A Hollywood un pizzico di fortuna non guasta mai. Lo sanno bene Kristen Stewart e Robert Pattinson che, per un soffio, hanno rischiato di non recitare nella saga cinematografica che ha cambiato la loro vita, ovvero Twilight. E sì, perché inizialmente Bella ed Edward dovevano avere ben altri volti da quelli che conosciamo e amiamo tanto. Dopo la pubblicazione del libro nel 2005 la scrittrice Stephanie Meyer aveva cominciato a pensare ad un eventuale film e aveva già in mente gli attori che potevano indossare alla perfezione i panni della giovane umana e dell’ambiguo vampiro. E non erano di certo Kristen e Robert, all’epoca del primo film (2008) decisamente ancora poco conosciuti nell’ambiente del cinema…

Stephanie Meyer voleva Henry Cavill e Emily Browning per il film di Twilight

Stephanie Meyer sognava di vedere nelle vesti di Edward Cullen l’attore inglese Henry Cavill. La sua candidatura è stata anche presa in considerazione dalla casa di produzione che ha acquistato i diritti del libro ma l’età di Cavill ha giocato a suo sfavore. Quando stavano per iniziare i lavori per la pellicola Henry aveva già compiuto 25 anni e sembrava pure fisicamente più grande: troppo per un vampiro che ne doveva dimostrare appena 17. “Avrei interpretato Edward volentieri”, ha ammesso l’attore. Nonostante la Meyer lo abbia definito il suo “Edward perfetto”, i produttori hanno deciso di puntare su altri volti. E dopo circa 5 mila provini hanno scelto Robert Pattinson. Tra i tanti provinati figura Jackson Rathbone, che si è poi consolato con il ruolo di Jasper. Cavill, dal canto suo, si è rifatto indossando i panni di Superman mentre in tv è stato protagonista di due serie di successo: I Tudors e The Witcher.

Le parole di Stephanie Meyer su Robert Pattinson e Kristen Stewart

“Sono entusiasta della scelta di Robert. Ci sono pochi attori che possono sembrare sia pericolosi che belli allo stesso tempo. Pattinson è fantastico”, ha dichiarato successivamente Stephanie Meyer, che ha avuto poco potere decisionale sul cast della saga di Twilight. E Bella? Inizialmente la scrittrice sognava di vedere nei panni della sua protagonista l’attrice australiana Emily Browning, protagonista di numerosi film e telefilm. L’attrice, dopo aver letto il romanzo, non si è presentata ai provini. “Non faceva per me, non mi ha fatto scattare niente, per cui non mi sono neanche presentata al provino. È divertente, perché mi dicono sempre. “Chissà quanto ne sarai pentita!”. Non è così. Ho visto il modo in cui Kristen Stewart e Robert Pattinson sono stati trattati dalla stampa e sono convinta che avrei perso la testa, mi sarebbe venuto un esaurimento nervoso”, ha chiarito.

Jennifer Lawrence scartata ai provini per la saga di Twilight

La Meyer aveva valutato altre due opzioni: Ellen Page (protagonista, tra i tanti, di Juno) e Danielle Panabaker (nota per il ruolo di Caitlin nella serie tv The Flash). Alla fine la produzione ha optato per Kristen Stewart, dopo aver scartato ai provini attrici del calibro di Jennifer Lawrence.