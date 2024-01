Tv Talk, precisazione di Bortone: “L’addio a Rai1? Non ho scelto io”

Oggi, sabato 20 gennaio, su Rai3 è andato in onda un nuovo appuntamento con “TvTalk“. Durante la puntata, Massimo Bernardini ha accolto diversi ospiti: da Francesco Specchia, Giorgio Simonelli ai “The Jackal” Ciro Priello e Fabio Balsamo, fino a Valerio Lundini e Flavio Montrucchio. Presente in collegamento anche Serena Bortone, che ha concesso una lunga intervista in cui ha affrontato diversi temi d’attualità come il caso Pedretti e la figura di Selvaggia Lucarelli nella vicenda. Inoltre, si è discusso in dettaglio del suo nuovo programma di Rai3 “Chesarà“.

Serena Bortone da applausi: la verità sul trasferimento a Rai3

“Avevi uno spazio su Rai1, con risultati importanti. Ti è stato proposto di tornare su Rai3, a salvare in qualche modo lo spazio che per sette anni è stato di Gramellini, quindi una capriola piuttosto complicata”, ha detto Bernardini riferendosi all’addio di Massimo Gramellini al suo programma di Rai3, “Le Parole”. Tuttavia, il conduttore è stato prontamente interrotto dalla Bortone, che ha tempestivamente fornito un chiarimento cruciale riguardo al suo recente ‘cambio di rete‘, passando da Rai 1, dove era al timone del talk pomeridiano “Oggi è un altro giorno”, alla conduzione in prima serata nel weekend su Rai 3.

“No aspetta mi è stato chiesto, non è che mi hanno proposto. L’azienda mi ha chiesto una cosa, io sono un soldato dell’azienda e ho obbedito. Non ho scelto sia chiaro”, ha specificato la Bortone. La Bortone aveva già parlato in passato della chiusura inaspettata del suo talk di Rai 1, dati gli ottimi ascolti che registrava a ogni puntata. “Nella vita si paga un prezzo per tutto, ma ci sono valori che per me sono irrinunciabili”, aveva dichiarato riferendosi alle indiscrezioni secondo le quali le motivazioni dietro questa decisione della Rai era dovuta al fatto che trattasse temi troppo inclusivi.

Insomma, a distanza di diversi mesi, Serena non si è tirata indietro e ha voluto specificare come la scelta di lasciare Rai 1 non fosse ovviamente partita da lei. Nel frattempo, la fascia della Bortone è stata presa da Caterina Balivo con “La volta buona” la quale, però, non è riuscita ancora ad ottenere gli stessi risultati positivi della collega.