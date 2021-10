Tutta colpa della fata Morgana: chi sono gli attori e dove è stata girata

By

Secondo appuntamento del ciclo “Purché finisca bene” in onda sulla Rai. Ecco alcuni dettagli

Dopo il primo appuntamento con il ciclo Purché finisca bene, arriva anche il secondo. Il titolo è tutto un progetto: Tutta colpa della fata Morgana. Ebbene sì perché stavolta il film-tv di Rai 1 non è altro che un mix di magia, tradizione, ma soprattutto tanto divertimento e amore.

Tutta colpa della fata Morgana sussegue il primo film-tv di questa stagione, andato in onda martedì 12 ottobre, intitolato “Digitare il codice segreto”. È una produzione Pepito Produzioni, casa di produzione cinematografica e televisiva indipendente italiana, in collaborazione con Rai Fiction. La regia è stata affidata a Matteo Oleotto mentre la sceneggiatura è di Marta e Ilaria Storti e Carlo Mazzotta.

Il ciclo Purché finisca bene accompagna i telespettatori dal 2014. Ogni film è a sé stante e racconta, attraverso il genere televisivo della commedia italiana, i disagi e le difficoltà dell’Italia di oggi in chiave ironica. Tutta colpa della fata Morgana, in questo caso, è la storia di Gabriella ed Anna che hanno un grande sogno: quello di aprire la prima spadara a gestione femminile del paese.

Tuttavia, si ritroveranno ostacolate dal bell’imprenditore Claudio che, invece, tenterà di costruire un eco-resort. Le due amiche, dunque, cercheranno in tutti i modi di impedirlo e ne inventeranno di tutti i colori. Oltre a far credere a tutti che lo stabile è abitato da un fantasma e diversi spiriti, chiederanno anche aiuto alla nonna di Gabriella, nota per essere la “magara” del paese.

Ma a questo punto viene da chiedersi: chi sono gli attori che fanno parte del cast di Tutta colpa della fata Morgana e dov’è ambientato il film-tv? Scopriamolo insieme!

Tutta colpa della fata Morgana, chi sono gli attori

La protagonista di Tutta colpa della fata Morgana è Nicole Grimaudo (L’Ispettore Coliandro, R.I.S., Baarìa e Mine Vaganti) che interpreta Gabriella mentre Claudia Potenza (Basilicata coast to coast e R.I.S) veste qui i panni di Anna.

Tra i protagonisti c’è anche Davide Iacopini (Suburra, Volevo fare la Rockstar) che presta il volto a Claudio. Ad arricchire il cast di attori troviamo: la cantante e attrice Tecla Insolia che interpreta Maria, figlia adolescente di Gabriella; Fiorenza Pieri (Mai scherzare con le stelle, Il mattino ha l’oro in bocca; Corrado Fortuna (Baarìa, Il diritto alla felicità, Tutti pazzi per amore) e Aurora Quattrocchi (Amiche da morire, Prima che la notte, 7 giorni) che indossa le vesti della nonna di Gabriella e “magara” più celebre dell’intera Calabria

Tutta colpa della fata Morgana, dov’è ambientato

L’ambientazione di Tutta colpa della fata Morgana è interamente incentrata sulle bellezze del litorale calabro. Con il nuovo film-tv di Rai 1 i telespettatori potranno, dunque, ammirare magnifiche location del meridione, nello specifico della Calabria.

Tra le mete individuate che hanno fatto da sfondo alle avventure dei personaggi ci sono Scilla, Pizzo e Briatico. Lo stesso regista Matteo Oleotto ha dichiarato nel comunicato stampa del 14 giugno 2021 di essere stato rapito dai fantastici paesaggi della Calabria e di essere stato “sedotto” dalla gentilezza ed ospitalità delle persone del posto.