Turchi 2, sparata Scotti 3, neo Tsqv 7,5 Zorzi saggio 9: pagellone tv

Enzo Paolo Turchi e la solita solfa: il coreografo si è ritirato dal Grande Fratello per non meglio precisati motivi familiari. Altrimenti detto le mancavano troppo la moglie e la figlia. Obbiezione: il GF sanno tutti come funziona, a questo punto meglio nemmeno presentarsi. Tra l’altro, gli autori, che dovrebbero ben conoscere Enzo Paolo, non sapevano che sarebbe andata a finire così? Vabbè, lasciamo perdere. Voto all’intera faccenda 2!

Gerry Scotti intervistato da Chi Magzine, a proposito de La Corrida di Amadeus tornata in onda su Nove: “È una strana scelta, lui è uno pronto, all’altezza delle situazioni, però non ho visto tutto questo grande evento nel ritorno della Corrida, si camuffano da eventi i ritorni di cose già viste. Ma, se salirà negli ascolti, avrà indovinato”. Per caso, Gerry Scotti non è colui che è alla guida di programmi in onda da decenni, alcuni spacciati come novità? Giusto per citarne un paio, La ruota della fortuna e Io canto. Stavolta Gerry l’ha fatta fuori dal vaso, voto 3!

Caterina Balivo sempre più ‘d’ursizzata’. La volta buona, che continua ad arrancare negli ascolti tv (veleggia tra il 12 e il 14% di share), dopo aver tentato senza fortuna la carta della cronaca nera pare ora diventato una sorta di Live – Non è la d’Urso in salsa Rai. Perlomeno nei personaggi che ospita e su cui decide di puntare. Qualche esempio? Francesca De André, Corinne Clery, Serena Grandi, Filippo Nardi, Bobby Solo, Eva Henger… Il prossimo passo qual è? Portare in studio Francesco Chiofalo per parlare del suo cambio di colore degli occhi? AAA cercasi originalità, voto 4!

Alessandro Cattelan e la tv generalista continuano a non andare affatto d’accordo. In seconda serata su Rai2, il primo appuntamento di Sanremo Giovani è stato seguito da 527.000 spettatori pari al 3.7% di share. Il fu ‘golden boy’ della tv italiana in Rai non riesce proprio ad avere un seguito. Troppo di nicchia, voto 5!

The Voice Kids è tornato in onda. Ha cambiato poco rispetto allo scorso anno. Decisione giusta, il programma fila liscio e non è mellifluo e stucchevole come Io Canto Generation. E infatti ottiene risultati migliori: alla prima puntata Antonella Clerici ha raccolto 3.451.000 spettatori pari al 21.5% di share. Più che buono, voto 7!

Si è conclusa l’edizione di Tu sì que vales 2024. Piccolo neo: la finale ha avuto meno ascolti, seppur con un divario lievissimo, di Ballando con le Stelle. Per il resto Maria De Filippi ha presentato la solita corazzata in cui quasi tutto è filato liscio. Voto 7,5!

Finalmente un giovane che ragiona in modo sensato. Tommaso Zorzi, parlando a Elle Active, ha spiegato che dopo la vittoria del GF Vip nel 2020/2021 ha avuto una botta di popolarità che ha rischiato di farlo “sbarellare“. Poi, però, ha capito che campare di scandalucci e polemichette social per finire a elemosinare ospitate tv dà una fama effimera che svanisce in fretta. Così ha deciso di accettare il calo di popolarità per concentrarsi e imparare un mestiere, cioè quello che porta a fare il conduttore, sposando progetti in linea con le sue corde (attualmente presenta su Real Time Cortesie per gli ospiti). Il discorso di Tommaso non fa una grinza, sarebbe bene che lo studiassero pure alcuni suoi colleghi influencer che cercano di campare con teatrini ridicoli. Voto al ragionamento 9!