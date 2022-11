Il vincitore della ‘Scuderia Gerry’ si autocandida per entrare al Trono Over di Uomini e Donne: la reazione di Maria

Momento di puro spasso nel corso della finale di Tu si que vales. La ‘Scuderia Gerry’ ha decretato il suo vincitore, Giovanni Lepori, dopo un’esibizione del tutto scoordinata e fuori ritmo, nel pieno stile ‘scuderia’. Il romano ha messo in tasca un biglietto viaggio per Rio De Janeiro, nonostante non sappia dove si trovi la città brasiliana. “Rio? Sta a Cuba , giusto”, il commento di Lepori, che ha innescato una serie di risate in studio. Un antipasto di quel che è accaduto subito dopo, quando si è confrontato con i giudici e ad un certo punto si è autoinvitato a Uomini e Donne. Ancor più stralunata la risposta che ha dato a Maria De Filippi, nel momento in cui quest’ultima gli ha ricordato che per partecipare al Trono Over deve essere single. Cosa che Giovanni pare non sia, visto che a suo dire avrebbe una relazione in corso con una donna di 36 anni.

“Posso fare una domanda alla signora…”, ha azzardato Lepori dopo aver trionfato tra i membri della mitologica ‘Scuderia’. Peccato che manco ricordasse il nome della De Filippi. Ci ha pensato Teo Mammucari a rinfrescargli la memoria: “Ao’, sei l’unico al mondo che non sai come si chiama Maria”. Ritrovato il filo del discorsi, ecco che Lepori ha lanciato la sua autocandidatura a UeD. “Posso essere invitato a Uomini e Donne”, ha chiesto alla conduttrice pavese. “Giovanni, certo. Però devi mollare la 36enne”, la risposta convinta della De Filippi. Ed è qui che Lepori ha replicato lasciando tutti disorientati.

“Però la 36enne è di origini rumene”, ha sottolineato il romano. Maria è scoppiata a ridere, non riuscendo a trovare un senso logico alla risposta del concorrente. “Cosa c’entra? Guarda che è uguale, è una donna”, ha detto la conduttrice, continuando a ridere e andando per un attimo in tilt. “La faccio ingelosire”, un’altra uscita totalmente stralunata di Giovanni. “Ma non puoi, puoi venire quando sei da solo”, ha ribadito Maria. Nel siparietto improvvisato si è infilato Gerry che ha finto di lasciare in diretta , per bocca del suo pupillo, la 36enne.

“Allora per Uomini e Donne ok, mollo la 36enne”, ha infine concluso Lepori, tra le risate e le ironie dei giudici. Sui social c’è stata una cascata di commenti entusiasti. Tantissimi coloro che sperano che Giovanni sbarchi davvero nel Trono Over di UeD e che già pregustano possibili sviluppi con le altre dame che popolano il dating show pomeridiano di Canale Cinque.