Tu si que vales: Gerry Scotti crolla, Ferilli lo smonta con una battuta

Gerry Scotti ha adocchiato il suo talento, ma l’intuizione gli è costata un bagno di lacrime. L’ultima puntata di Tu sì que vales ha regalato al pubblico un momento di profonda ed autentica commozione da parte del giudice. Tuttavia, se i social si sono sciolti di fronte all’improvvisa fragilità del popolare conduttore, qualcun’altra si è mostrata decisamente più caustica: Sabrina Ferilli.

Tutto è cominciato con la performance di Pietro Failla. Il concorrente, sposato e padre di due figli, si è presentato con poche parole: “Faccio il cameriere ballerino, servo ai tavoli ballando“. La sua esibizione, sulle note di Italodisco dei The Kolors, è stata travolgente e ha mandato in visibilio Gerry Scotti. Il giurato non ha avuto dubbi: Pietro merita un posto nella famosa “Scuderia Gerry”.

Anche il diamante più bello e più prezioso, quando è stato tirato fuori dalla terra, era grezzo. Ci sono alcuni talenti che saltano all’occhio e altri che bisogna capire. Io so che questa gente ha capito.

Gli altri giudici, in effetti, non si sono mostrati altrettanto coinvolti dalla danza di Failla. Maria de Filippi, però, ha fatto notare a Gerry che il suo pupillo, dopo averlo abbracciato, si è commosso. Scorgendo le lacrime sul volto di Pietro, Scotti è letteralmente scoppiato a piangere. Non è insolito che il volto dei quiz show targati Mediaset mostri la propria sensibilità o abbia gli occhi lucidi. Stavolta, tuttavia, si è sciolto in un pianto dirotto, senza precedenti.

Luciana Littizzetto ha avuto il dubbio che il collega stesse fingendo, ma la De Filippi ha confermato: “Gerry in questo caso è manager e anche il manager ha un cuore!“. Ha poi proposto di trasmettere nuovamente la hit dell’estate per distendere l’atmosfera e concedere al collega il tempo per ricomporsi.

A quel punto, Sabrina Ferilli è intervenuta a gamba tesa, più drastica che intenerita. “Gerry, ma perché te sei commosso così? – ha chiesto, spiazzata – Devo capire perché, è successo qualcosa!” Col volto ancora rigato dalle lacrime, Scotti ha mormorato: “Non lo posso raccontare“. La regia ha accolto la richiesta di Maria De Filippi e diffuso in studio Italodisco. La conduttrice si è lasciata andare ad una danza scatenata in coppia con Pietro Failla.

Superato il chiassoso momento musicale, il 67enne ha deciso di fare chiarezza: “C’era forte commozione. Quando mi accorgo di aver trovato l’uomo che può vincere i 300mila euro di quest’anno… che mi permetterà di girare l’Australia, l’America, la Nuova Zelanda… mi accorgo di quanto veramente io sia un ragazzo fortunato. Ho visto la tua commozione e mi sono commosso, te lo devo dire ancora una volta, perché questa è l’Italia che ci piace“.