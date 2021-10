Tu si que vales, Ferilli si vendica di Maria De Filippi: doccia e reazione

By

Sabrina Ferilli è passata al contrattacco: da tempo l’attrice romana, a Tu si que vales, è bersagliata dagli scherzi organizzati da Maria De Filippi, che si diverte a terrorizzare con trappole spettrali la rappresentate della giuria popolare del programma. Stavolta Sabrina ha provato ad invertire i ruoli. La sua tattica ha dovuto metterla in atto in solitaria, senza l’aiuto di nessuno, perché, negli studi del talent show di Canale Cinque, trovare complici che si coalizzano contro la moglie di Maurizio Costanzo è impresa impossibile. Così, la 57enne romana si è armata di astuzia e creatività ed è andata all’arrembaggio.

Dopo un’esibizione, Sabrina, che siede su una poltrona distante qualche metro da quella dei giurati, ha chiamato vicino a sé l’amica Maria, con la scusa di doverle confidare un piccolo segreto. Non appena la conduttrice si è appollaiata, la Ferilli le ha sussurrato all’orecchio delle paroline di monito: “Qui cerco sempre persone che possano aiutarmi a farti scherzi. Secondo te ci riesco?”. “No“, la secca risposta di Maria. “E quindi faccio da sola”, ha chiosato l’attrice. Nel mentre ha versato sulla testa della pavese una bottiglietta d’acqua che aveva appena finito di sorseggiare.

Belen Rodriguez, Giulia Stabile, Alesiso Sakara e Castrogiovanni sono rimasti a bocca aperta, stessa reazione avuta dai giurati Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Maria ha avuto un momento di sfasamento, incassando gli sfottò dell’amica Ferilli: “La Queen è sweet, è bagnata. Guarda che fi…a, sembri Kim Basinger in 9 settimane e ½”. E ancora: “Questo è il minimo, dopo quello che mi fai”. La vendetta è un piatto che va servito freddo, recita un noto proverbio. Non per la De Filippi che è subita passata alla controffensiva.

La conduttrice si è seduta sulla stessa poltrona di Sabrina, riuscendo a impossessarsi della bottiglietta d’acqua e versando addosso all’attrice il resto del contenuto. “Ero convinta di avere finito l’acqua”, ha commentato ridendo la Ferilli. “Stai bene?”, l’ha canzonata la De Filippi. “Meglio di te”, la chiosa finale della romana. Vendetta e contro vendetta, il piatto è servito!

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, una sana e forte amicizia

L’attrice romana e la conduttrice pavese da anni coltivano una ferrea e sana amicizia. In diverse interviste sia Sabrina sia Maria hanno sottolineato di avere un rapporto franco, schietto e profondo, alimentato da fiducia, stima e divertimento.