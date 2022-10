Tu si que vales si trasforma in una pista da ballo con la giuria che si scatena. A far danzare tutti sono state due orchestre, Fade e Sara & Sogno Mediterraneo, provenienti rispettivamente dalla Romagna e da Rieti. Subito si sono prese la scena intonando dei pezzi storici della discografia italiana. Sabrina Ferilli ha iniziato a muoversi a ritmo di musica assieme a Gerry Scotti. In pista sono scesi anche i conduttori, tra cui Giulia Stabile e Belen Rodriguez, la quale si è poi diretta dall’attrice romana, danzando assieme a lei. Nel frattempo pure Maria De Filippi ha lasciato la sua postazione, duettando con il vulcanico Giovannino. A un certo punto, la conduttrice pavese ha rubato la pashmina di Sabrina e…

E sui social diversi utenti – fatto per nulla nuovo – hanno cominciato ad ironizzare sul legame tra la conduttrice pavese e l’interprete capitolina. “Maria pur di staccare Sabrina da Belen le ha presso la sciarpa”, ha sussurrato un utente. “Maria sta partendo di testa”, l’eco di un altro internauta. Sono cascati altri ‘cinguettii’ simili. Ad esempio qualcuno ha scritto che Maria avesse “il sorriso di chi in realtà sta morendo dentro per la gelosi”.

il sorriso di chi in realtà sta morendo dentro per la gelosia:#TuSiQueVales pic.twitter.com/x8cgxNHGMe — cicoriella???? mortacci tua???????? (@http3mm4) October 8, 2022

Come è arcinoto, Maria e Sabrina oltre a essere colleghe sono amiche. C’è però una voce fastidiosa che continua a circolare sui social e che sottende che la timoniera di Uomini e Donne abbia un debole per l’attrice. D’altra parte, non è una novità che c’è chi sostiene che la moglie di Maurizio Costanzo sia interessata alle donne. Opportuno sottolineare che siffatto ‘spiffero’ mai è stato supportato da prove. Anche la diretta interessata non ha mai confermato la questione. Insomma, trattasi di una diceria dura a morire.

Tornando al siparietto di danza in cui conduttori e giurati si sono scatenati, sui social si è fatta strada un’altra curiosa ipotesi. Alcuni utenti, tra il serio e il faceto, hanno sussurrato che tale gag potrebbe non essere stata casuale bensì studiata in quanto su Rai Uno, in concomitanza con Tu si que vales, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Ballando con le stelle. Insomma, c’è chi ha visto nel ballo sfrenato una sorta guanto di sfida al programma di Milly Carlucci.