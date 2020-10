Tu sì que vales, forte messaggio: Sabrina in lacrime, Maria corre da lei

A Tu sì que vales è andata in scena un’esibizione molto toccante stasera. Nella puntata di sabato 3 ottobre 2020 si sono esibiti Dakota e Nadia con una coreografia che ha raccontato l’immigrazione. Un problema sociale che purtroppo fa ancora parte del mondo dei nostri giorni e che è stato raccontato a passi di danza. Dakota e Nadia hanno mostrato le emozioni di chi è dall’altra parte, di chi fugge dal proprio paese, di chi è costretto a separarsi. Due persone che si amano che si dicono addio per permettere a lei di mettersi in salvo insieme al piccolo figlio. Un momento davvero emozionante e così forte che Nadia, la ballerina, si è commossa per prima a fine esibizione. Mentre loro danzavano, in studio erano tutti assorti e rapiti dalla storia. E molti avevano già gli occhi lucidi. Le lacrime sono scese quando Dakota e Nadia hanno spiegato perché hanno scelto questa coreografia.

Dakota e Nadia a Tu sì que vales, il forte messaggio: Sabrina Ferilli in lacrime

Gerry Scotti si è subito complimentato con loro, perché sono riusciti non solo a raccontare in modo molto profondo un dramma, ma si sono lasciati prendere dal dramma che hanno raccontato loro stessi. Tutto è stato molto commovente, infatti Maria De Filippi non ha potuto fare a meno di notare che Sabrina era molto provata. Vedendola assorta nei suoi pensieri e in silenzio, Maria ha deciso di raggiungere l’amica e abbracciarla. Si è avvicinata a lei e le ha dato un bacio sulla testa, è rimasta seduta lì accanto per un po’ e poi è tornata al suo posto. La conduttrice ha quindi chiesto al concorrente se ha vissuto in prima persona la storia che ha raccontato. Dakota ha risposto che quando aveva poco più di un anno era proprio al posto di quel neonato protagonista della sua coreografia. Lui è stato fortunato, è arrivato in Svizzera da piccolo, ha avuto un’istruzione e ha trovato un lavoro.

Tu sì que vales, tutti commossi per Dakota e Nadia: “Siamo persone prima di essere migranti”

Ha poi aggiunto: “È un tema delicato, non abbiamo portato con noi una soluzione al problema ma cerchiamo di ricordare che siamo persone ancor prima di essere migranti”. Nadia era molto commossa e la sua commozione ha fatto sì che gli occhi di Gerry, Sabrina e Belen si riempissero di lacrime. Erano tutti molto commossi, insomma. Prima di andare via con tutti i sì a disposizione, Dakota ha ripreso la parola e ha spiegato perché hanno scelto questa coreografia per Tu sì que vales. Queste le sue parole: “Vogliamo far passare il messaggio, non è esposto a sufficienza secondo noi. Quando abbiamo saputo di avere questa fortuna di lavorare per una trasmissione di successo come questa abbiamo capito di dover fare qualcosa di importante nel vostro paese”. Naturalmente hanno ricevuto i complimenti di tutti.