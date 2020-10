Tu Si Que Vales, concorrente sfida Belen: il ballo è da urlo ma lui la zittisce

By

La modella argentina si scatena in pista con l’esilarante Emanuel Fusco, ballerino tanto improvvisato quanto spassoso

Emanuel Fusco è sbarcato a Tu Si Que Vales con una massiccia dose di autostima. Il 33enne pugliese, domiciliato a Carmagnola (Torino) e di professione elettricista, convinto delle sue doti da danzatore sopraffino ha subito mostrato la sua ferrea autostima. “I miei amici dicono che ballo bene, sono bravo”, ha ripetuto con piglio. Dai giurati è arrivata qualche battutina esilarante, ma il ragazzo ha fatto spallucce, desideroso di poter esibire il proprio talento.

“Io ballo la Techno, la Progressive, vado a ritmo, una musica che non tutti ballano…”, ha precisato. Poi, via alla performance che se da un lato ha provocato più di una risata, dall’altro ha tradito le aspettative. Finita qui? Assolutamente no, visto che Fusco ha sfidato Belen Rodriguez a mettersi alla prova con lui. Sfida prontamente accettata.

Prima che la modella argentina si scatenasse, Fusco ha affrontato le considerazioni dei giurati. Gerry Scotti gli ha proposto la ‘Scuderia’. Fusco non l’ha presa bene, sicuro delle proprie qualità artistiche. “Il mio non è un talento da sottovalutare”, ha infatti risposto, innescando l’ironia di Rudy Zerbi.

“D’accorto con la prima parte: ‘Il mio non è un talento’, fine”, le parole del giurato. “Tu sei capace di ballare come me?”, la controreplica di Emanuel. Sono piovute altre battute esilaranti dai giurati. Le risate sono state interrotte dallo stesso Fusco, che vista la Rodriguez sorridere, l‘ha sfidata a danzare: “Se ha il coraggio venga Belen”.

La sudamericana non ha esitato ad accettare la proposta. Ripartita la musica ‘spinta’, si è scatenata sul palco, con tanto di twerking intrigante con tacco dodici. A Fusco ha quasi preso un colpo, tanto che ha rischiato di cascare per terra perdendo il passo. L’ex di Stefano De Martino l’ha poi piantato in asso, tornando a sedersi dietro al bancone dei conduttori. Alle sue spalle, Emanuel ha portato l’indice alla bocca, gesto classico dello zittire.

“Scusami, così non si fa, soprattutto se io sono girata…“, ha ringhiato Belen, dopo essere stata avvertita del fatto dalla giuria. Fusco è rimasto un attimo smarrito fino a che la Rodriguez ha mostrato un largo sorriso: “Sto scherzando… ma non balli bene”. Stesso parere di tutti i giurati che hanno congedato il pugliese con quattro no. Pazienza!