Tu sì que vales: chi si nasconde dietro il robot Titan, giallo risolto

By

Innanzi a Maria De Filippi & Co è sbarcato un robot gigante che ha stregato tutti: ecco chi c’è dietro al macchinario cibernetico

Il secondo appuntamento della stagione 2022 di Tu si que vales è stato aperto dalla performance assai curiosa e convincente del Robot Titan, un esemplare di robotica imponente, alto circa 2.80 metri. Il macchinario si è mosso in lungo e in largo sul palco, intrattenendo i giurati a suon di battute, discorsi esilaranti e balli cibernetici. A un certo punto ha anche cominciato a schizzare acqua su Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, sulle note del celebre brano di Gianni Morandi ‘Scende la pioggia’. Tutti i giudici sono stati stregati dalla capacità di intrattenimento di Titan. E, infatti, in blocco, hanno detto: “Tu sì que vales”. Convinta anche la giuria popolare che ha votato favorevolmente con una percentuale pari all’83%.

Alla fine dell’esibizione si sperava che venisse svelato chi ci fosse dietro al robot. Maria De Filippi e Sabrina Ferilli hanno ipotizzato che ci fosse una persona all’interno della corazza del macchinario. Nulla di tutto questo: Titan è comandato a distanza e non può ospitare un individuo. E chi c’è dietro? Da dove proviene tale robot gigante? A chi si deve l’invenzione? A una grossa società del Regno Unito, la Cyberstein.

Tu sì que vales, dietro a Titan The Robot c’è la Cyberstein

Cyberstein è impegnata in invenzioni rivoluzionarie nel settore della progettazione e della produzione di robot interattivi per l’intrattenimento. Ha sede nel Regno Unito ed è presente sulla scena mondiale da oltre due decenni, dal 1996. Da oltre 25 anni, le creazioni di Cyberstein stupiscono il pubblico di tutto il globo. Sono oltre 50 i Paesi in cui si sono esibiti i robot dell’azienda britannica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Titan the Robot (@titantherobot)

Sul sito della società si legge che i robot si sono esibiti in occasione di importanti eventi mondiali e hanno intrattenuto presidenti, primi ministri e reali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Titan the Robot (@titantherobot)

I prodotti robotici di Cyberstein sono esilaranti, divertenti, spiritosi e modulabili per ogni evento immaginabile, a seconda delle esigenze. Si possono prenotare per eventi esclusivi, quali feste familiari, mostre, spettacoli aziendali e di intrattenimento nei centri commerciali.