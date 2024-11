Tu sì que vales: chi ha vinto con merito e la lettera top di Littizzetto

Si è conclusa la stagione di Tu sì que vales 2024, a trionfare è stato meritatamente Matteo Fraziano, che ha battuto nel rush finale Ssaulabi, Hakuna Matata e The Phobias. In palio c’era un montepremi dal valore di 100mila euro in gettoni d’oro. A decretare la vittoria è stato il televoto del pubblico, mentre la giuria, come sempre avviene per la finale in diretta, si è limitata a fare rapidi commenti sulle performance senza avere voce in capitolo sull’esito della competizione.

Nel corso dell’ultimo atto del talent, naturalmente è stato anche proclamato il vincitore della sfida parallela della mitologica “Scuderia” di Gerry Scotti: a salire sul gradino più alto del podio è stato il ballerino Domenico, che ha battuto la concorrenza di Francesco e di Vincenzo.

Tu sì que vales, le tappe della finale

Il meccanismo della finale è stato il seguente: i 16 finalisti si sono esibiti a gruppi di 4. Al termine delle performance, è uscito il concorrente più votato della singola quartina. Alla fine si è formata una rosa di 4 artisti (Ssaulabi, Matteo Fraziano, Hakuna Matata, The Phobias). Ad aver avuto la meglio è stato Fraziano, artista delle ombre cinesi. Il giovane ha stregato tutti con le sue esibizioni in cui mescola arte visiva e narrazione attraverso le ombre. Ha trionfato con il 51% dei voti. Il restante 49% è andato ai restanti tre performer giunti al rush finale.

Prima quartina di finalisti:

Ssaulabi, atleti di arti marziali – vincitori girone

Colombia Salsa Style, ballerini – eliminati

Duo Sebas e Sonia, acrobati – eliminati

Manuel Meledina, cantante – eliminato

Seconda quartina di finalisti:

Matteo Fraziano, artista di ombre cinesi – vincitore girone

Vlad e Sergey, ballerini di pole dance – eliminati

Forbidden Nights, ballerini e spogliarellisti – eliminati

Geneviève Côté, cantante e rumorista – eliminata

Terza quartina di finalisti:

Hakuna Matata, acrobati – vincitori girone

Alessandro Serra, comico – eliminato

Rubén e Iván, atleti di parkour – eliminati

Suore Bologna, cantanti – eliminate

Quarta quartina di finalisti:

The Phobias, maghi – vincitori girone

Emanuele Condoleo, strongman – eliminato

Marceau Bidal, acrobata – eliminato

Les Expirés, comici – eliminati

La letterina di Luciana Littizzetto

Prima della proclamazione del vincitore, la comica torinese ha letto una delle sue famose letterine, spendendo parole di profonda stima verso i conduttori, i concorrenti e i colleghi giurati (il passaggio sulla Ferilli epico “a Roma di re ce ne sono sette, ma c’è una sola regina, sei tu”). Ha concluso ricordando che a Tu sì que vales, nonostante la competizione sia serrata, non si combatte ma si gareggia solamente. “Qui non ci sono nemici, non si combatte, si gareggia e basta. Qui non c’è tutti contro tutti, ma tutti con tutti. Bellissimo vedere davanti alla tv uomini di tutto il mondo che non fanno la guerra, ma sognano e basta” (qui la lettera integrale).