La modella argentina si fa convincere a camminare sui carboni ardenti ma non finisce bene: tensione in studio

Momenti di tensione a Tu si que vales, con Belen Rodriguez che è sbottata contro Fausta (60 anni) e il suo allievo Francescomatteo (20 anni), due mental coach che si sono presentati assicurando che con le giuste motivazioni chiunque può fare la camminata sui carboni ardenti, a patto che ci si liberi da paure e ansie interiori. E infatti in studio ecco che i due performer hanno fatto arrivare una struttura rovente per dimostrare le loro teorie. Il giovane Francescomatteo ha ripetuto che chi si sarebbe cimentato nel numero non avrebbe riportato né scottature né vesciche. La modella argentina, dando fiducia a al ragazzo e alla sua maestra, ha tentato la camminata. Non è finita benissimo.

I carboni ardenti portati a Tsqv, ha spiegato Fausta, hanno avuto una temperatura attorno ai 300, 350 gradi. Prima della Rodriguez, ha tentato la sfida Martin Castrogiovanni. Lo sportivo ha fatto la traversata incandescente senza riportare particolari dolori o danni. Così Belen si è fatta forza e si è lanciata. “Occhi chiusi e pensa alla tua cosa più bella, ora ascoltala, adesso vivila nella pancia e spacca tutto, vai”, la motivazione di Fausta. Dopodiché la showgirl si è avventurata nella camminata. Non appena ha messo i piedi fuori dai carboni è sbottata: “Porca tro…a”, ha tuonato, scusandosi immediatamente per la parolaccia sfuggitale. Quindi, rivolgendosi ai due mental coach, ha aggiunto un infastidito: “Brucia, fidatevi. Bello, bello, grazie, bello essere bruciati”. “Questo messaggio non deve passare, perché senza paura si muore”, ha infine scandito, evidentemente delusa da come sono andate le cose.

La modella ha inoltre assicurato di aver sviluppato delle vesciche e delle scottature ai piedi. Tutto il contrario rispetto a ciò che avevano detto i mental coach. Teo Mammucari e Rudy Zerbi non sono stati per nulla convinti dalla performance. Gerry Scotti si è congratulato in quanto, in fin dei conti, Fausta e Francescomatteo sono riusciti nel loro intento, cioè convincere due persone del programma, vale a dire Belen e Martin, a provare la sfida. Maria De Filippi non ha invece apprezzato l’esibizione. E infatti l’ha stroncata:

“Mi piace molto come parli a 20 anni, Francesco. Credo nella capacità di motivare le persone, però questa qualità va usata in modo intelligente. Esiste la psicologia e la psichiatria, con lunghi percorsi. Se i problemi sono piccoli, ok i motivatori. Se sono più grossi bisogna andare dallo psicologo.”

Anche la giuria popolare ha bocciato il numero: solo il 39% di voti favorevoli.

Belen e Maria De Filippi hanno pienamente ragione

Belen e Maria hanno avuto pienamente ragione ad esternare le loro perplessità e a smontare il numero. Non si può far passare il messaggio che si può camminare sui carboni ardenti senza farsi male semplicemente avendo le motivazioni giuste e liberandosi delle proprie paure. Anche perché trattasi più di un qualcosa che pare quasi ‘stregoneria’. Certamente non scienza o cura mentale. E va pure detto che la camminata è stata di pochi metri. Laddove fosse stata più lunga, sarebbe salito ancora più il rischio di scottarsi e farsi male. Meglio non scherzare su queste cose, punto!