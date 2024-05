TSQV, Giulia Stabile sostituita da un’ex icona di UeD (retroscena)

Tu si que vales tornerà in onda a inizio autunno 2024. Il talent show organizzato da Maria De Filippi, forte degli ascolti record delle passate stagioni, parte come favorito nella sfida con Ballando con le Stelle. Per il programma pare che si prospetti una importante uscita. Il settimanale Di Più Tv riferisce che Giulia Stabile sarebbe vicina a prendere la decisione di lasciare il suo ruolo da conduttrice al fianco di Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Motivo? La ballerina vorrebbe dirottare totalmente il proprio impegno sulla danza. Starebbe infatti lavorando a un progetto ambizioso (uno spettacolo da portare in diversi teatri italiani) che le lascerebbe poco spazio per fare altro. Da qui la presunta scelta di salutare TSQV.

Sempre il magazine Di Più Tv fa sapere che Maria De Filippi sarebbe già stata informata di tale dinamica e avrebbe subito pensato a una soluzione, vale a dire a una figura per sostituire la danzatrice. Ammesso e non concesso che Giulia Stabile decida di defilarsi dal talent, in pole position per prendere il suo posto ci sarebbe un’altra ‘figlia artistica’ lanciata da Queen Mary a Uomini e Donne, cioè Giulia De Lellis. L’influencer di Ostia ha già maturato diverse esperienze televisive. Inoltre Maria la conosce molto bene e quindi già si saprebbe che il feeling professionale in studio non mancherebbe. Sulla carta la staffetta sarebbe perfetta.

Tu si que vales, squadra che vince non si cambia

Per quel che riguarda il resto del cast di Tu Si Que Vales, non ci dovrebbero essere altri scossoni. I giudici dovrebbero essere riconfermati in blocco. Squadra che vince, non si cambia. Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e naturalmente Maria De Filippi torneranno a valutare le esibizioni dei concorrenti. Anche Luciana Littizzetto, new entry dello scorso anno al posto del partente Teo Mammucari, dovrebbe essere confermata. Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni saranno in studio. Unico tassello che dovrebbe variare è appunto la terza figura della conduzione che già aveva subito un cambiamento la scorsa stagione quando a dare forfait per questioni personali fu Belen Rodriguez.