Tsqv, chat private Ferilli-Maria: scoperti 2 dettagli sul loro rapporto

Sabrina Ferilli minaccia di denunciare Maria De Filippi a Tu si que vales dopo che la conduttrice pavese si è divertita a mostrare alcune chat e messaggi audio privati scambiati con l’attrice romana quest’estate. Naturalmente non c’è stata alcuna minaccia reale di querela e tutta la gag improvvisata si è svolta in un clima goliardico ed estremamente spassoso. Il siparietto, tra l’altro, conferma una volta di più che tra le due donne c’è un legame d’amicizia profondo che va al di là dell’ambiente lavorativo.

Cosa è successo? La De Filippi ad un certo punto, evidentemente essendosi prima accordata con gli addetti ai lavori del talent show, ha mandato in onda dei video che quest’estate la Ferilli le ha spedito privatamente. In particolare l’attrice ha ripreso un momento in cui si trovava in barca e, da altri mezzi nautici, udiva il brano Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci. Da qui l’idea sussurrata all’amica Maria di invitarlo a TSQV e di organizzare un duetto canoro.

“Fermati stai infrangendo la legge”, ha intimato Sabrina a Maria mentre quest’ultima mostrava i video estivi, sbeffeggiandola. “Ma se li hai pubblicati sui social…”, l’incursione di Luciana Littizzetto. “Pubblicati un ca**o, sono messaggi privati”, ha sottolineato la Ferilli. Risate in studio. La De Filippi non si è fermata ed ha mostrato anche delle chat private tra il cantante campano e l’attrice romana (nulla di scottante). “Ti denuncio Maria, fai attenzione con questi messaggi”, ha nuovamente avvertito Sabrina.

‘Queen Mary’, dopo aver preso un po’ per i fondelli la collega, l’ha invitata ad andare dietro le quinte, promettendole che avrebbe incontrato Sal Da Vinci. Quasi tutti pensavano a un’imboscata e che al posto dell’artista sarebbe spuntato Giovannino. E invece no, il cantante c’era per davvero. “Come sei magro, sei magrissimo”, ha scandito la Ferilli. Una mezza gaffe su cui subito Maria si è fatta una risata: “Ma come? Gli dici sei magro?”. L’attrice ha poi fatto un altro simpatico mezzo scivolone: “Piacere, non ci siamo visti”. Da Vinci l’ha smentita, spiegandole che già si erano incontrati in passato in un ristorante. Alla fine Sabrina ha potuto duettare con il cantante sulle note di Rossetto e Caffè. Sogno realizzato!

Tra l’altro, nel corso della gag, è emerso che la De Filippi sarebbe spesso incline a non rispondere al telefono. A sostenerlo sia la Ferilli (“Lei ha la media di una risposta su cinquanta conversazioni”) sia la Littizzetto (“Non risponde mai”). Riassumendo, si è scoperto che la conduttrice pavese non di rado non dà risposte al cellulare (anche perché sarà sommersa di messaggi e chiamate) e si sente con l’interprete capitolina spessissimo anche privatamente.