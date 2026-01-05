Troupe Rai aggredita a Crans-Montana: “Colpiti e insultati, come stiamo”

Una troupe di giornalisti Rai è stata aggredita in Svizzera, dopo la ormai nota Strage di Capodanno a Crans-Montana. In particolare, a subire l’aggressione è stato Domenico Marocchi, noto inviato della TV di Stato, volto di Uno Mattina News e La Volta Buona. Il giornalista stava seguendo le ultime novità legate alla tragedia avvenuta la notte di Capodanno nel locale Le Constellation, insieme alla sua troupe. Ed ecco che in quel momento tutti loro sono stati aggrediti fisicamente e verbalmente.

L’uomo ha raccontato di insulti, minacce, spintoni e colpi contro le auto nelle quali sono riusciti a rifugiarsi per evitare l’aggressione. Insieme a Marocchi era presente anche il collega Alessandro Politi, volto di Storie Italiane. Poco prima, anche una troupe televisiva svizzera ha subito un’aggressione. Inizialmente Marco Salaris, su X, ha condiviso “piena solidarietà a Domenico Marocchi, al collega Alessandro Politi, alla troupe Rai aggredita”.

Sul social network, ha spiegato che i giornalisti della TV italiana “sono stati avvicinati da delle persone che hanno iniziato ad insultarli con fare minaccioso”. Marocchi “è stato anche spintonato”. L’inviato de La Volta Buona ha risposto a Salaris, facendo sapere: “Grazie ragazzi, tutto ok ora”. Come riporta La nuova Riviera, il giornalista ha poi spiegato cos’è accaduto nel dettaglio, rivelando che si trovavano sotto al ristorante dei Moretti, con la troupe Rai.

A un certo punto, sono stati raggiunti da tre persone: “Ci hanno minacciato, ci hanno insultato e hanno insultato gli italiani”. Dopo di che, sono giunte sul posto altre persone ed è iniziata l’aggressione. Durante questo momento di caos, Marocchi è stato anche spintonato e tutti insieme hanno cercato rifugio in auto. Ma ecco che anche la macchina è stato colpita, da queste persone che sono andati avanti con le minacce e gli insulti.

Non è di certo la prima volta che sentiamo parlare di un’aggressione avvenuta ai danni di un giornalista, anche nel nostro Paese. Più volte, è capitato di leggere notizie legate a momenti di tensione per gli inviati Mediaset, precisamente quelli di Striscia la Notizia. Una delle aggressioni più note è quella avvenuta a Roma ai danni di Rajae, alla quale nel 2024 sono stati dati 10 giorni di prognosi.

Intanto, i giornalisti italiani continuano a tenere l’Italia informata sulle drammatiche notizie sulla Strage di Capodanno a Crans-Montana. Nella giornata di oggi, a È Sempre Mezzogiorno, ha espresso il suo rammarico Antonella Clerici, commuovendosi e cercando di fermare chi accusa questi ragazzi di 16 anni di aver perso tempo, quando è scoppiato l’incendio, riprendendo con i cellulari.