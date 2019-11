Trono Over, video incastra Simone: Valentina furiosa, anche la De Filippi interviene

Valentina Autiero, il video che smaschera Simone al Trono Over

Anche Maria De Filippi oggi non ha resistito a dire la sua su ciò che stava accadendo durante il Trono Over: la conduttrice sembra non aver digerito il comportamento di Simone nei confronti delle due Valentina né sembrava felicissima delle reazioni che entrambe stavano avendo mentre lui cercava di giustificarsi. Ma cos’è successo esattamente? Facciamo una sintesi: Valentina Autiero ha manifestato a Simone delle perplessità sul suo essere poco deciso e sull’avere comportamenti poco spontanei, dettati più dalle proprie richieste e da quelle dell’altra Valentina che dal suo reale volere. La lite è degenerata quando la Autiero ha visto un filmato in cui Simone dice chiaramente all’altra Valentina che “con Valentina non ci avrei neanche ballato”. Perché non dirlo chiaramente? E perché – queste le parole della Autiero – comportarsi così, cercando di dare un colpo al cerchio e uno alla botte?

Trono Over, Maria De Filippi richiama le due Valentina: “Ve le fate dire!”

“Non mi devi prendere per il c…o – ha urlato Valentina –! Mi hai fatto fare pure una figura di m…a!”. Valentina infatti temeva che Simone non volesse ballare realmente con lei e già non le era andato giù il fatto che lui avesse voluto ballarci solo perché era stata lei a chiederglielo; non si immaginava però che nel filmato – mandato in onda solo dopo la richiesta di Valentina – si sarebbero sentite quelle parole. Simone ha cercato di giustificarsi ma anche Tina Cipollari a un certo punto si è detta stufa: “Falla finita perché fai più bella figura. Maria, ma dicono le cose e non si prendono la responsabilità!”. “Anche Valentina – così Gianni Sperti ha parlato dell’altra Valentina, a cui Simone stava parlando della sua poca voglia di ballare con la Autiero – ha coperto tutto e non ha detto niente!”. Una situazione complicata insomma su cui è voluta intervenire anche la De Filippi.

La difesa di Simone al Trono Over: “Cosa devo fare?”

La conduttrice ha infatti voluto far notare come Simone fosse entrato nella parte di dire qualcosa a una e qualcosa all’altra soltanto per accontentarle: “Io devo dire una balla all’una e una balla all’altra, e voi ve le fate dire però!”, queste le sue parole alle due Valentina. “E una si arrabbia e l’altra si arrabbia, si arrabbiano tutti! Cosa devo fare!”, ha precisato Simone. “Io fossi in voi chiederei scusa…”, ha continuato scherzando Maria. La situazione insomma è che Simone cerca di tenere a bada entrambe le Valentina, la Autiero è delusa dal suo comportamento ma sembra non essere intenzionata a chiudere davvero e l’altra invece non si è lasciata minimamente toccare da tutto: ci sono tutti gli elementi perché scoppino polemiche a non finire nelle prossime puntate.