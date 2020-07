Trono Over, Valentina Autiero: “Prigioniera di bugie altrui”, lo strano sfogo

Valentina Autiero del Trono Over ha postato qualche giorno fa uno strano sfogo. Non sappiamo a cosa si sia riferita, molto probabilmente le sue parole non hanno a che fare con la sua presenza nello studio di Uomini e Donne. Nonostante ciò, proprio perché è uno dei personaggi Over che vediamo da più anni nel parterre, il pubblico si è affezionato e vuole capire cosa sta succedendo a Valentina. Nelle settimane di registrazioni dopo il lockdown inoltre è stata anche al centro dell’attenzione per il suo interesse verso Nicola Vivarelli, che però è arrivato per corteggiare Gemma Galgani. Quest’ultima si è ingelosita e non ha perdonato nulla a Valentina, attaccandola di puntata in puntata e senza pensarci due volte. Valentina ha anche pianto qualche volta a causa degli attacchi che hanno scatenato in lei una reazione dovuta probabilmente anche ad altro. Questo era chiaro, insomma.

Uomini e Donne, Valentina pubblica uno strano sfogo su Instagram: presto la verità, ma su cosa?

E forse ciò che la fa soffrire è stato anche il motivo dello sfogo di giorni fa. Tra le sue stories di Instagram Valetina ha scritto che c’è un tempo per stare in silenzio, per capire e per riflettere, ma un giorno si libererà di tutto. Non ha specificato di cosa dovrà liberarsi, ma ha capito che riuscirà a sentirsi libera solo raccontando la verità. “Perché solo la verità mi renderà libera di andare avanti con la mia vita”, ha scritto. Ribadiamo che Valentina non ha fatto alcun riferimento al Trono Over, per cui potrebbero essere fatti privati che riguardano la sua vita quotidiana. Allo stesso tempo però è strano che abbia scritto pubblicamente uno sfogo su un fatto privato, no?

Valentina Autiero del Trono Over si sfoga: “Prigioniera delle bugie altrui”

E poi ancora ha scritto: “Non voglio più sentirmi prigioniera delle bugie altrui”. Dunque c’è qualcuno che ha mentito sul suo conto, oppure è lei che è costretta a mentire per coprire questa persona? Qualsiasi sia la spiegazione, è chiaro che la Dama del Trono Over non stia passando un bel momento, ma ha promesso di tornare più forte di prima. Per fortuna a sollevarle il morale c’è la sua amica Roberta Di Padua, conosciuta proprio a Uomini e Donne. Le due sono inseparabili e si sostengono a vicenda anche lontano dalle telecamere.