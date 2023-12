Trono Over UeD, coppia scoppia: inutile l’aiuto di Maria De Filippi

È ufficiale: tra Alessandro Sposito e Pamela Fersini è finita. I due hanno partecipato al Trono Over della scorsa edizione di Uomini e Donne e a comunicare ufficialmente la fine della loro storia d’amore è stato proprio l’ex tronista. Sposito ha infatti rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne nella quale ha spiegato i motivi della rottura con Pamela Fersini. Non è però la prima volta che i due attraversano un momento di crisi e già Maria De Filippi aveva provato a metterci una pezza. Ma alla fine a nulla è servito l’intervento di Queen Mary.

L’intervento di Maria De Filippi

Ad aprile 2023 la nota conduttrice di Uomini e Donne aveva provato a convincere Alessandro Sposito e Pamela Fersini a risolvere la loro crisi, invitandoli a tornare in studio. I due avevano infatti lasciato il Trono Over di sorpresa e più innamorati che mai ma, a pochi mesi dall’inizio della loro storia, avevano raccontato di essere già in crisi. Anche in quell’occasione era stato proprio l’ex tronista ad affermare di voler chiudere la loro storia d’amore.

Una drastica decisione dettata in parte dalla distanza e in parte da alcuni comportamenti dell’ex dama, che a Sposito non erano proprio andati a genio: “È poco attenta al rapporto, non mi dà i giusti spazi e tempi”, aveva rivelato l’ex tronista al tempo.

Ma la decisione di voler prendere strade diverse non era unilaterale perché, dal suo canto, anche l’ex dama lamentava alcuni comportamenti sbagliati da parte di Sposito, giudicato troppo geloso e possessivo. Un annuncio che aveva fatto cadere dalle nuvole e lasciato letteralmente di stucco tutto lo studio, visto che su Instagram i due avevano continuato a mostrarsi sempre più innamorati e a scambiarsi dichiarazioni d’amore quasi quotidianamente.

A quel punto la stessa Maria De Filippi aveva cercato di vestire i panni di paciere tra i due e li aveva convinti a risolvere la crisi anziché chiudere drasticamente la loro storia d’amore. A quanto pare però le antiche ferite non si sono mai rimarginate e ora i due, per il bene di entrambi, hanno deciso di prendere strade diverse.

I motivi della rottura

Nell’intervista rilasciata la magazine di Uomini e Donne, Sposito ha anche riportato le motivazioni che hanno portato i due a decidere di separarsi una volta per tutte. Una decisione che pare essere definitiva dal momento che, stando alle parole dell’ex tronista, non sembrano proprio esserci possibilità per un ricongiungimento.

Una rottura inevitabile e soprattutto insanabile, dettata da una forte delusione. Alessandro Sposito ha infatti affermato di essere rimasto molto male per alcune menzogne che la sua ex gli avrebbe raccontato nel corso della loro relazione. Un esempio? Stando alle parole dell’ex tronista, la Fersini gli avrebbe detto più volte di doversi incontrare con un’amica anche se in realtà all’appuntamento vi erano anche uomini non impegnati. Un fatto che inizialmente aveva portato i due a decidere di prendersi una pausa di riflessione. Pausa che alla fine ha avuto i risvolti che tutti si aspettavano.