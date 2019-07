Trono Over, Sossio e Ursula in vacanza: si parla di Tina Cipollari e lui reagisce così

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, felicità in vacanza insieme

Continuano le vacanze di Sossio Aruta e di Ursula Bennardo del Trono Over di Uomini e Donne, e questa volta la protagonista del nostro post è anche Tina Cipollari, nota opinionista della trasmissione di Canale 5 che rivedremo senza dubbio a settembre e che, a dirla tutta, ci piacerebbe vedere in qualche altro bel reality show: all’Isola dei Famosi sarebbe perfetta, ma sicuramente rifiuterebbe ed è per questo che ci accontenteremmo anche del Grande Fratello. Voi che dite? Ma torniamo alle news di oggi, di questa giornata caldissima in cui Sossio e Ursula hanno deciso di trascorrere del tempo in una delle spiagge di Taranto, come si apprende dalle storie pubblicate da entrambi su Instagram e da uno dei tanti post di Sossio.

Le parole di Sossio su Tina Cipollari

“Domenica di relax – queste le parole di Aruta a commento della foto che trovate alla fine dell’articolo – nel paradiso tarantino… altro che Maldive e Caraibi… e non solo Ilva… ma un’acqua cristallina… paradisiaca”. In una delle stories si vede Ursula chiedere a Sossio cosa sta facendo e quest’ultimo risponderle che stava leggendo un post pubblicato dalla Cipollari che chiedeva ironicamente ai suoi fan se si fossero stancati di lei dopo tanti anni di presenza a Uomini e Donne; la risposta di Sossio, incalzato da Ursula che gli ha chiesto di rispondere alla domanda dell’opinionista, è stata quella che un po’ tutti ci aspettavamo: “È impossibile stufarsi di Tina Cipollari, impossibile!”; “Vero, vero”, ha confermato allo stesso tempo Ursula.

Tina Cipollari garanzia per Uomini e Donne

In effetti che Uomini e Donne sarebbe senza Tina, diciamocelo. Esagerata il più delle volte ma simpaticissima in altrettante occasioni, la Cipollari è l’opinionista perfetta per qualsiasi programma televisivo di questo genere. Purtroppo per Gemma Galgani che sarà costretta a sopportarla anche quest’anno e fino alla fine della sua permanenza a Uomini e Donne. Vi lasciamo a uno dei post che vedono Sossio e Ursula insieme e felici in vacanza: