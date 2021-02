Trono Over, Nicole prende in giro tutti? Gravi accuse da ex Cavaliere

Una nuova tempesta sta per abbattersi sul Trono Over di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi non sta attraversando un bel momento da questo punto di vista ed è spuntato oggi un altro grattacapo. La stessa conduttrice nell’ultima registrazione ha deciso di smascherare un Cavaliere, Maurizio – non Guerci -, ma forse c’è un’altra persona che sta prendendo in giro il programma. In queste ore è arrivata sul Web una segnalazione con tanto di foto come prova e racconto dettagliatissimo su Nicole Vinti, una nuova Dama del Trono Over. A parlare è stato Alfonso Barone, anche lui ex protagonista del programma e fuori dallo studio da un po’ di tempo ormai. Tra il 2017 e il 2018 aveva frequentato anche Barbara De Santi.

Alfonso ha deciso di scrivere una lettera a Isa e Chia per smascherare Nicole. Nel suo racconto ci sono accuse precise e pesanti verso la Dama del Trono Over, che in queste settimane sta frequentando Carlo e Armando. Ebbene, Alfonso ha raccontato di aver conosciuto Nicole a dicembre tramite Instagram e subito ci sarebbe stata una grande complicità tra loro. Avrebbero iniziato a sentirsi per telefono e avrebbero poi deciso di incontrarsi dopo aver provato “fortissime emozioni”. Dopo Natale, Nicole gli avrebbe rivelato di essere stata contattata dalla redazione di Uomini e Donne e di voler accettare l’invito a partecipare. Alfonso le aveva sconsigliato di entrare nel parterre delle Dame, ritenendo che non avesse il carattere adatto alle dinamiche del programma.

Nicole alla fine ha deciso di accettare e quindi Alfonso si è fatto da parte. Ma le aveva detto che avrebbero potuto riprendere la conoscenza dopo la sua avventura. Qualora lui fosse single, s’intende. Alfonso ha aggiunto:

“Lei in maniera reiterata mi ha invitato a restare con lei, promettendomi che sarebbe andata in trasmissione solo per una puntata, così da incrementare anche il suo lavoro, la sua clientela e il cachet per essere chiamata a fare corsi di formazione relativi alla sua attività d’impresa. In seguito la signora Nicole è andata a registrare ed infatti mi ha inviato un video la sera del 4 gennaio (che ho conservato), chiedendomi poi di raggiungerla in albergo a Roma dopo la registrazione”.

Lui ha deciso di non accettare questo invito, convinto però che Nicole avrebbe abbandonato il programma dopo poche registrazioni. Poi però si sarebbero incontrati a Milano nei giorni 9, 10 e 11. Alfonso ha anche fatto il nome dell’albergo in cui hanno soggiornato e una foto scattata nello stesso. Nicole lo avrebbe anche invitato a cena da alcuni amici suoi. I due quindi non avrebbero mai smesso di sentirsi, quindi Nicole gli avrebbe fatto una precisa richiesta:

“In maniera molto insistente ha proseguito ad invitandomi a corteggiarla nel programma perché non c’erano uomini adatti a lei e perché diceva di volere solo me, sentendo di essere ormai molto presa”.

Quando però lui ha detto di non voler accettare questo compromesso, Nicole sarebbe sparita. Oggi Alfonso ha deciso di parlare e raccontare tutto per “far capire che esistono donne, non solo uomini, che si comportano con tanta leggerezza, in modo preordinato per i loro scopi”. Se tutto ciò fosse vero, è chiaro che Nicole starebbe prendendo in giro il parterre maschile avendo anche delle frequentazioni al di fuori di Uomini e Donne. Questa segnalazione arriverà in studio? Magari tramite il sempre ben informato Armando…