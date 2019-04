Trono Over, Michele e la forte lite con Armando: il gesto che non piace

Trono Over, forte lite tra Michele e Armando a Uomini e Donne: il gesto di Loprieno non piace

Dura la lite tra Michele Loprieno e Armando Incarnato del Trono Over di Uomini e Donne. I due cavaliere non se le mandano di certo a dire e danno vita a uno scontro abbastanza forte. Ad un certo punto, il pubblico li vede addirittura scontrarsi faccia a faccia. Prima uno e poi l’altro si alzano dalla loro rispettiva sedia per affrontarsi. Maria De Filippi cerca di placare la situazione, in particolar modo quando si unisce alla discussione Riccardo Guarnieri. L’ex di Ida Platano, come anche Benny, ci tiene a prendere le difese di Michele. Ma non sono gli unici: anche il pubblico presente in studio si schiera dalla sua parte. Eppure Gianni Sperti e Tina Cipollari, iniziano ad avere qualche dubbio su Loprieno. Simona è la terza donna che si lamenta dell’atteggiamento tenuto dal cavaliere. Dopo la fine della frequentazione con Claudia, l’uomo ha iniziato altre conoscenze. Tutte purtroppo sembrano essere finite in malo modo. Le dame, infatti, si lamentano del suo comportamento. Il motivo? Simona rivela in studio che in realtà Michele non sarebbe la persona che vuole apparire.

Il cavaliere si presenta in studio come un uomo educato e rispettore, eppure le dame che ha conosciuto affermano il contrario. A sostenere le parole di Simona vi è Armando. Quest’ultimo ammette di aver letto e ascoltato alcuni messaggi di Michele e di credere, pertanto, a ciò che dichiara la dama. A questo punto, tra i due cavaliere nasce un acceso scontro. Il pubblico applaude di fronte alle parole di Michele, tanto che quest’ultimo arriva a compiere un gesto che non piace. Improvvisamente il cavaliere si toglie la giacca e affronta Armando, il quale invece resta tranquillo al suo posto. Non solo, subito dopo Loprieno si mostra al pubblico a cui chiede quante donne proverebbero a conoscerlo. Sono diverse le signore che in studio si alzano in piedi applaudendo.

Trono Over: il pubblico in studio appoggia Michele, Gianni non approva il suo gesto

Michele è contento di vedere il pubblico dalla sua parte, mentre Armando si dice soddisfatto della sua sincerità. Incarnato, infatti, ammette di essere solo e di non cercare coalizzazioni. Ma è sicuro che Loprieno faccia proprio il contrario. A dare ragione ad Armando, questa volta, vi sono Gianni e Tina. I due non approvano più il comportamento di Michele. Sperti rivela di aver cambiato idea e di non aver per nulla apprezzato il suo gesto, quando ha chiesto al pubblico complimenti. “Ultimamente non riesco a capirlo, non mi è piaciuto che si è alzato e si è vantato”, dichiara Gianni.