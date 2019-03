Trono Over, Maria De Filippi e l’umile gesto che non passa inosservato

Trono Over, Maria De Filippi venerata dal pubblico per un gesto compiuto in puntata a Uomini e Donne

A Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Over in onda il 27 marzo, Maria De Filippi compie un gesto che non passa di certo inosservato. La padrona di casa si ritrova, ad un certo punto, a pulire il disordine creato proprio da cavalieri e dame che si trovano in studio. Da qualche tempo è disponibile per tutti loro la postazione dove preparare il caffè Borbone. Qui è possibile utilizzare la macchinetta e godersi un momento di relax, tra discussioni e risate. Maria si avvicina alle sedie dei due opinionisti per cercare di placare l’ennesimo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due sono nuovamente protagoniste di un’accesa discussione, durante la quale la conduttrice è costretta a mettersi in mezzo. Proprio durante questo momento, la De Filippi si rende conto di un dettaglio: la postazione del caffè è completamente piena di buste e bicchierini. I cavalieri e le dame che hanno approfittato di un momento di relax, non avrebbe dunque rispettato l’ordine. A farlo presente ci pensa Barbara De Santi.

La dama sottolinea che sono tanti coloro che buttano carte e bicchieri, dopo aver bevuto il caffè, all’interno della postazione. A mettere in ordine, inaspettatamente, ci pensa la padrona di casa. Ebbene i telespettatori vedono Maria iniziare a pulire la postazione del caffè senza neppure pensarci. Con grande tranquillità la De Filippi elimina tutta la spazzatura e, intanto, continua la puntata, facendo addirittura entrare una dama per Armando. Maria, mentre pulisce, manda avanti il programma facendo domande e dando la possibilità ai partecipanti di fare le loro conoscenze. Ad aiutarla ci pensa Tina, la quale ha bisogno di tranquillizzarsi dopo lo scontro con Gemma.

Trono Over, Maria De Filippi continua a conquistare il consenso del pubblico

“Maria che ripulisce lo schifo che lasciano questi babbioni sulla macchinetta del caffè: che donna umile non la meritiamo” e ancora “Queen Mary che resta umile e pulisce la macchina del caffè. È questa la donna che noi veneriamo!” Questi sono alcuni dei tantissimi commenti positivi nei confronti della conduttrice, che ancora una volta riesce a conquistare il consenso del pubblico. C’è anche chi ironizza su quanto accaduto: “Maria Queen del multitasking. Pulisce, divide, difende, presenta, ascolta e fa domande contemporaneamente”.