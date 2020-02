Trono Over, si veste da Batman e va per tetti: “Puoi scoprire un mondo”

Barbara De Santi, lite col pubblico al Trono Over: Tina Cipollari interviene

Al Trono Over oggi puntata surreale. Anzi forse più che surreale visto che non erano mai accadute cose simili. Abbiamo iniziato con Barbara De Santi che prima di parlare della sua conoscenza con il nuovo Cavaliere Michele ha litigato con una signora del pubblico. E in questa lite si è messa in mezzo anche Tina Cipollari a un certo punto. “Tu fai tanto la fine e poi chissà… Voglio vederti!”, questa l’accusa della donna che stava assistendo alla puntata, la quale poi ha anche parlato del suo compagno: “Un fi…o che ve lo dovete sognare tutte!”. Nessuno ha capito, se non Maria De Filippi, il motivo della lite tra la signora e Barbara ma non è questo il punto: la discussione infatti si è spostata proprio sul fidanzato della donna che mostrava una certa fierezza nel parlare di quanto fosse bello. “Se lei ha la fila dietro allora il mondo si è rivoltato”, ha commentato Tina. “Se questa è così non immagino lui com’è”, così ha invece replicato Barbara. Alla fine la Cipollari ha buttato tutto in caciara: “Serve una selezione accurata del pubblico – queste le parole alla conduttrice –. Te lo dico per la nostra incolumità!”. E no, non è finita qui.

Trono Over, Antonella Brini e Marco: puntata surreale a Uomini e Donne

Si è poi passati alla conoscenza di Antonella Brini con Marco: alla Dama del Trono Over lui piace parecchio ma non sente di essere desiderata. L’ultima volta infatti gli ha chiesto di restare da lei ma lui ha rifiutato. Proprio a questo punto della discussione si è però scoperto che anche Marco è attratto da Antonella ma che non ha voluto fermarsi perché dorme n..o e quindi “per rispetto” ha pensato di “andare a prendere il pigiamino…”. La discussione ha toccato vette davvero assurde oggi, visto che lui – come ha fatto notare la stessa Maria – “non si accorge di quello che dice”: senza pensare ai doppi sensi ma facendo ridere tutti Marco ha ad esempio confessato di aver avuto paura di “spaventarla” se si fosse mostrato senza niente addosso. Potete solo immaginare i pensieri e le battute dei presenti… Ma continuiamo perché c’è della poesia in tutto quello che abbiamo visto.

Marco come Batman, va sui tetti dopo i film: “Io proseguire se fossi in te!”, Maria De Filippi divertita con Antonella

Marco ha anche detto a Maria di avere anche un costume di Batman e di andare per tetti da mezzanotte fino alle due perché da quando ha visto i film ha voluto diventare come lui. Maria si è appassionata al racconto del Cavaliere e tra una risata e l’altra ha consigliato ad Antonella di non rinunciare alla conoscenza: “Antonella, io proseguire se fossi in te! Puoi scoprire un mondo!”. Staremo a vedere di che mondo ci parleranno lei e Marco nelle prossime puntate.