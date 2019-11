Trono Over, Luisa e Salvio oggi: lacrime e confessioni, la nuova vita dopo UeD

Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta, oggi al Trono Over il racconto della storia d’amore

Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta oggi hanno fatto la loro comparsa durante il Trono Over e hanno spiegato che sta andando tutto molto bene: i due non si sono trovati subito in sintonia ma la storia d’amore ha preso il volo e sembra essere destinata all’infinito. E oltre. “Sono contentissimo – queste le parole che Salvio ha usato per parlare delle emozioni che sta provando con la sua Luisa –, è diventata una bella storia. All’inizio ero un po’ titubante, poi lei ha scardinato tutto quello che mi teneva col freno a mano. E poi è un leone, è una donna che veramente ancora adesso mi sta sorprendendo. Mi sta accanto e sono felice. Non chiedo di meglio”. Luisa non è riuscita a trattenere le lacrime davanti a una Maria De Filippi felice e al tempo stesso sorpresa per questa storia che non sembrava partita nel migliore dei modi.

Trono Over, dopo le lacrime Luisa si confessa: “Una stella cadente mi è passata davanti”

“Una stella cadente mi è passata davanti – ha confessato la Monti – . Aveva una luce fioca, questa stella, e adesso è diventata il mio faro. Ha riempito il mio cuore, ha dato luce ai miei occhi che non riuscivano più a vedere purtroppo oltre, perché il mio cuore si era proprio chiuso. Ci compensiamo a vicenda – ha concluso – ed è una persona che finalmente mi completa”. Le parole di Luisa e Salvio sono insomma quelle di due innamorati che si sono trovati e che vogliono continuare a stare assieme. Ma come stanno oggi entrambi? La storia continua oppure no? Sapete bene che la registrazione risale a molto tempo fa e che quindi è normale farsi certe domande.

Luisa e Salvio oggi: come va la storia tra i due del Trono Over

Le risposte le trovate tutte nei post Instagram di Luisa, che è quella che pubblica più contenuti: la storia va a gonfie vele e i due innamorati continuano a vivere felici. Speriamo di rivederli presto a Uomini e Donne e, perché no, anche a Temptation Island, dove siamo sicuri che la Monti darebbe il meglio di sé.