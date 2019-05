Trono Over, l’addio di Luisa lascia l’amaro in bocca: il mancato lieto fine

Trono Over, Luisa decide di lasciare il programma con Salvio: lui però le dice no

Una scena spiacevole quella che vede protagonista Luisa Anna Monti del Trono Over di Uomini e Donne. La dama, nel corso della puntata in onda il 22 maggio, decide di lasciare il programma da sola. Ma questa scelta arriva, purtroppo, dopo un rifiuto da parte di Salvio. Oggi in studio la dama rivela di essere pronta a viversi la frequentazione con il cavaliere fuori dagli studi. Sono davvero belle le parole che Luisa utilizza per descrivere il rapporto nato tra lei e Salvio. Ma ecco che quest’ultimo stupisce tutti, affermando di non essere ancora pronto a fare questo passo. Ovviamente Luisa gli fa capire che non si tratta di una proposta di fidanzamento e Gianni Sperti fa lo stesso. Il cavaliere, però, continua ad affermare di volere avere ancora altro tempo per conoscerla meglio. Non solo, Salvo vorrebbe continuare a corteggiarla, visto che il primo passo, due mesi fa, l’aveva fatto Luisa. Una scena inaspettata che viene duramente criticata dal pubblico.

“Io oggi volevo chiederti di viverci fuori. Tu per me al momento sei una goccia di emozione che può diventare una goccia di felicità”, afferma la dama, sicura di aver trovato finalmente la persona giusta per lasciare il programma. La risposta di Salvio, però, lascia decisamente l’amaro in bocca: “È vero tutto ciò che lei ha detto, qualche giorno fa le ho detto adesso inizio io a corteggiarti. Lei ora è stata un po’ precipitosa in questa cosa.” Nonostante il cavaliere affermi che questa è stata “bellissima sorpresa”, decide comunque di non lasciare il programma insieme a Luisa. A questo punto, la dama si alza e va dietro le quinte a prendere alcuni mazzi di fiori preparati per salutare Gianni, Tina Cipollari, Tinì e Maria De Filippi.

Trono Over, Luisa dice addio al programma da sola

La scena che vede Luisa dire addio al programma da sola non è di certo piacevole. Le dame del parterre femminile sostengono la donna, come anche i due opinionisti. Salvio cerca di fermarla, ma non riesce ad avere un chiarimento con lei in studio. Sono tanti i telespettatori che si dicono dispiaciuti dopo aver assistito a questa scena. Non sappiamo cosa sia accaduto subito dopo la puntata, Salvio infatti potrebbe aver rimediato. Sicuramente in studio non c’è stato il lieto fine sperato da Luisa, che da tanto tempo è alla ricerca dell’uomo che possa farle battere il cuore. A mostrare tutto il loro dispiacere sono soprattutto Barbara e Valentina, da sempre amiche della dama.