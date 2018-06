Trono Over: Giorgio Manetti conteso da Simona Ventura e Ilary Blasi

Giorgio Manetti ha lasciato Uomini e Donne ma resta in tv grazie a Simona Ventura e Ilary Blasi

Giorgio Manetti ha ufficialmente lasciato il Trono Over di Uomini e Donne ma non il mondo della televisione. A settembre potremmo rivedere il Gabbiano in altri programmi tv molto attesi. L’ex compagno di Gemma Galgani è infatti conteso in questi mesi da due conduttrici Mediaset: Simona Ventura e Ilary Blasi. La prima vorrebbe il toscano a Temptation Island Vip (molto probabilmente in veste di tentatore o, perché no, in coppia con Gemma), mentre la moglie di Totti vorrebbe accogliere George nella Casa del Grande Fratello Vip. A farlo sapere è il settimanale Vero Tv, che parla anche di una grande indecisione da parte dell’ex Cavaliere.

Giorgio Manetti: Temptation Island Vip o Grande Fratello Vip?

Stando a quanto si legge sulla rivista diretta da Laura Bozzi, Giorgio Manetti sarebbe tra i personaggi più corteggiati per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi, che guiderà ancora una volta il reality show di Canale 5, sta preparando con i suoi autori un cast fortissimo, che possa garantire, se non superare, gli ottimi ascolti del passato. E un’eventuale presenza del Gabbiano di Uomini e Donne all’interno della Casa di Cinecittà riuscirebbe a destare parecchia attenzione…Lo sa bene Simona Ventura che, proprio come Ilary, sta corteggiando a più non posso Giorgio per averlo nel cast di Temptation Island Vip, in partenza a settembre. Chi la spunterà?

Gemma Galgani crede ancora nell’amore con Giorgio

Intanto Gemma Galgani è tornata a parlare di Giorgio Manetti. La Dama del Trono Over di Uomini e Donne credere ancora in questo folle amore. “Con Giorgio ho perso le parole… anche se buttare via tutto sarebbe uno sbaglio. Vedremo”, ha dichiarato Gem a Chi. La torinese è dunque pronta a seguire Giorgio al Grande Fratello Vip o a Temptation Island Vip?