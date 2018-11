Trono Over, Giorgio e Anna: Manetti fidanzato, lei parla di Nino

Uomini e Donne Trono Over, Anna si svela: Giorgio Manetti si è fidanzato, le parole su Nino

Anna Tedesco è stata intervistata dal Giornale di Puglia. L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne è tornata a parlare dell’esperienza vissuta all’interno dello studio di Maria De Filippi. Nonostante nell’ultimissimo periodo le cose non siano andate affatto bene, la signora non si è assolutamente pentita di aver preso parte alla trasmissione. La Tedesco è tornata a ricordare di essere stata iscritta da suo figlio nella speranza che potesse trovare finalmente un uomo che la facesse innamorare dopo aver trascorso tanti anni da single. In ogni caso, l’amore non è arrivato. In molti hanno dubitato a lungo della sincerità dell’amicizia tra lei e Giorgio Manetti. Oggi, Anna continua a ripetere che con il gabbiano non c’è mai stato nulla.

Anna Tedesco ha rivelato di essere ancora in buonissimi rapporto con Giorgio, tant’è che ha conosciuto anche la sua nuova fiamma. A quanto pare, le voci sul presunto fidanzamento di Manetti sono confermatissime. L’ex dama di Uomini e Donne ha svelato che il gabbiano ha finalmente trovato l’amore. Nel frattempo, lei è ancora single e nel corso dell’intervista è tornata a ricordare e parlare ancora della storia con Nino Castanotto. Il cavaliere è tornato a far parte del parterre del Trono Over da quest’anno. E mentre lui cerca di conoscere altre donne, l’ex dama ammette di avere un bellissimo ricordo della sua frequentazione con il siciliano.

Trono Over: Anna ripensa a Nino? La rivelazione inaspettata

Anna ha rivelato che la storia con Nino è stata un qualcosa di vero e assolutamente bello. La Tedesco non ha rimorsi e rimpianti, anche se ammette che le cose non siano andate bene anche a causa di alcune interferenze. “L’unico uomo che mi aveva fatto battere il cuore e ancora oggi lo ricordo con affetto. Mi dispiace solo che non abbiamo avuto la possibilità di viversi e questo è l’unico rammarico. Sono sicura che potevamo essere la favola che tutti sognavano.”