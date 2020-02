Trono Over: “Gemma, stai bene oggi?”, Maria De Filippi incredula a UeD

Gemma Galgani al Trono Over: dopo il medico la Dama felice tra le braccia di Massimiliano

Gemma Galgani oggi ha dato spettacolo al Trono Over, e non solo una volta: l’ormai onnipresente Dama di Uomini e Donne si è prima divertita in braccio a Massimiliano, e poi ha fatto molto discutere, stupendo persino Maria De Filippi, per le sue eccessive aspettative nei confronti di Marcello Michisanti. Cerchiamo di fare il punto della situazione partendo dal momento che ci ha fatto più ridere: per la sua sfilata Massimiliano si è vestito da ufficiale della marina e ha preso in braccio la sua Arianna; a quel punto Gemma è scoppiata a piangere per l’emozione, con Maria che a stento è riuscita a trattenere le risate, e Tina Cipollari ha chiamato subito il dottore; ne è venuto fuori un siparietto che ha visto prima Tina far stendere Gemma sulla passerella, poi il medico suggerire a Massimiliano di prenderla in braccio e farle fare il giro dello studio. Risultato? Il sereno è tornato in trasmissione: la Dama infatti si è calmata dopo averci fatto morire dalle risate per via dei suoi atteggiamenti un po’ troppo ingenui, diciamo così.

Trono Over, Gemma e Marcello Michisanti: baci a stampo che non garantiscono esclusive

L’altra parte della puntata è stata dedicata tra un voto e l’altro proprio al suo rapporto con Marcello: Gemma non sapeva che il Cavaliere stesse frequentando anche Anna Tedesco, la quale però ha raccontato di un bacio a stampo; la Galgani si è stupita perché anche con lei Marcello si era scambiata dei baci a stampo – “Non immaginavo che cadessi così in basso”, questo il commento di Tina sul Cavaliere – e pensava di avere l’esclusiva. Che avesse frainteso lo ha fatto capire proprio lui a un certo punto: “Gemma, devi stare più tranquilla! Fammi ragionare!”, queste alcune delle sue parole verso fine puntata, quando ha spiegato chiaramente che lui non può darle alcuna esclusiva visto che si conoscono da poco.

Maria De Filippi a Gemma: “Stai bene oggi?”, la conduttrice sospettosa

Sulle aspettative di Gemma ha voluto vederci chiaro anche la De Filippi che oggi più volte ha preso bonariamente in giro la Dama. “Gemma – queste le parole della conduttrice –, ma ti piace così tanto? Stai bene oggi?”. Maria non riusciva a capacitarsi di come la Galgani avesse ripetuto la stessa cosa più volte: “Adesso – ha sottolineato la De Filippi – lo hai detto per la terza volta! Ti eri resa conto di averlo detto?”. “L’ho detto con troppa enfasi?”, ha replicato la Dama. “No, volevo capire!”, ha subito precisato la conduttrice che però ha ricevuto come risposta una dichiarazione tutt’altro che rassicurante: “Dopo ieri sera mi desta molto interesse, indubbiamente! Sono un po’ delusa per il fatto che va a casa solo solo. Mi aspettavo un invito!”. Maria ha cercato di frenare Gemma insomma ma non ci è riuscita affatto.