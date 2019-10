Trono Over Maria stuzzica Gemma per Jean Pierre, Tina al settimo cielo: l’accaduto

Gemma Galgani e Jean Pierre, al Trono Over il bacio con la mela

Gemma Galgani e Jean Pierre oggi avranno senz’altro catalizzato l’attenzione del pubblico del Trono Over, visto che il gioco della mela non ha solo scatenato molte risate ma ha anche fatto emergere che la Galgani è molto attratta e incuriosita dal Cavaliere. Non sappiamo se Jean Pierre diverrà il nuovo Giorgio Manetti ma è evidente che alla Dama piaccia parecchio, e oggi con il gioco della mela al centro studio lo ha dimostrato abbondantemente: pur scherzosamente infatti Gemma ha più volte trattenuto Jean Pierre e ha voluto mangiare con lui la mela per intero sperando, chiaramente, in qualcosa di più; l’obiettivo del gioco è arrivare al bacio, no?

Trono Over, Jean Pierre lontano da Gemma: Maria stuzzica la Galgani

A un certo punto i due si sono seduti e quando sono stati richiamati per rifare il gioco Jean Pierre ha dato solo un morso e si è riaccomodato. Atteggiamento che ha insospettito Tinì Cansino che ha fatto notare come in realtà il Cavaliere a questo punto voglia solo un’amicizia, e che ha fatto sorridere anche Maria De Filippi, intenzionata più che mai a stuzzicare Gemma: “Si è subito seduto – ha commentato la conduttrice –… Perché in realtà il gioco è che la mordicchi, la mordicchi… Però mi sa che il partner è un po’… Non lo so…”. “Lei vorrebbe andare avanti, capito?”, si è così rivolta a Jean Pierre che alla fine si è alzato e ha fatto il gioco senza problemi sfoggiando tra l’altro un bellissimo sorriso.

Gemma e Jean Pierre: Tina sbalordita dall’intraprendenza di Gemma

A commentare la scena anche Tina Cipollari che si è divertita a crepapelle nel vedere Gemma alle prese con Jean Pierre e questa mela sospesa in aria: “Questa scena – ha esclamato la Cipollari – farà il giro del mondo!”. Del mondo non lo sappiamo ma del Web sicuramente sì, visto che ne stanno parlando davvero tutti da ore. Se vi siete perso questo momento epico vi conviene recuperarlo su Witty Tv!