Trono Over, la frase di Armando sconvolge: Luisa finisce in lacrime

Trono Over, Armando Incarnato genera il caos: Luisa non trattiene la lacrime

Armando Incarnato del Trono Over a Uomini e Donne sconvolge tutti con una frase poco carina nei confronti di Luisa Anna Monti. Ma non è solo un’affermazione a far dispiacere la dama, ma più di una. Infatti, il cavaliere si lascia proprio andare, scagliandosi contro la donna. Il tutto accade durante la sfilata delle dame. A salire sulla passerella è anche Luisa, la quale sfoggia un lungo abito nero e una maschera. Proprio per quest’ultimo elemento, Armando decide di darle 10++. La dama subito si stupisce di fronte a questo voto e così chiede subito spiegazioni. Ed ecco che il cavaliere si scaglia contro di lei: “Hai preso un bel voto, per la maschera però”. Una dichiarazione che non piace per nulla a Luisa, che cerca subito di troncare la discussione. L’uomo, però, continua il suo discorso, dichiarando che la dama indossa sempre una maschera, in quanto è falsa. Ma non solo: Armando si lascia andare a delle affermazioni non molto carine nei confronti della donna, generando il caos.

“Gli uomini ti scartano perché di donna non hai nulla, guarda quanto sei brutta”, dichiara Armando rivolgendosi duramente a Luisa. Il pubblico non può non prendere subito le difese della dama, scagliandosi contro il cavaliere. Diverse sono le offese che riceve sui social Armando: “cafone”, “buttatelo fuori”, “non è un uomo”. Questi sono solo alcuni dei tantissimi commenti negativi nei confronti dell’uomo, che questa volta pare abbia proprio esagerato. Nel frattempo, anche le altre dame sfilano e la discussione sembra essere placata. Ed ecco che lo stesso Armando prende la parola per chiedere scusa a Luisa: “Voglio chiedere scusa a Luisa. Non sei brutta, mi è uscito in un momento di rabbia. Sei una bella donna, mi sono sentito attaccato”.

Trono Over: Armando chiede scusa a Luisa, la dama appare provata

Armando chiede scusa a Luisa, ma ormai quest’ultima non riesce a trattenere le lacrime. La dama appare piuttosto delusa, tanto il pubblico la vede piangere. Un duro momento per la donna, che sembra accettare le scuse del cavaliere. Intanto, però, ci tiene a precisare di essersela particolarmente presa per il discorso sulla maschera.