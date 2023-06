Trono over: finita tra due volti dell’ultima edizione, cos’è successo

Silvia Zanin e Sabino si sono lasciati. A comunicarlo è stata lei tramite una diretta su Instagram. I due si erano conosciuti al trono over di Uomini e Donne, durante l’ultima edizione del programma, e avevano lasciato la trasmissione insieme lo scorso aprile. L’ex dama poco fa ha parlato ai microfoni di Fralog, esperto del celebre dating show di Maria De Filippi, e ha chiarito i motivi che hanno portato alla rottura della relazione con il 64enne barese.

La fine della relazione con Sabino

“Nessuno delle persone alle quali mi sono relazionata abbiamo conosciuto veramente chi sono. Neanche l’ultima”. Queste le parole con le quali Silvia Zanin ha introdotto l’annuncio della fine della love story con Sabino. Dopo la proposta da brividi, la storia d’amore con il fortunato corteggiatore sembrava destinata a durare ma così non è stato e, a soli pochi mesi dalla fine del programma, l’ex dama ha annunciato la fine di questo rapporto. “É stato un bel film, oltretutto questa persona sapeva a memoria tutte le frasi dei film d’amore”.

La donna di origini piemontesi ha poi anche colto l’occasione per spiegare quali fossero state le motivazioni che l’avevano portata a scegliere proprio Sabino: “Lui si è venduto molto bene, se invece di partecipare a Uomini e Donne avesse preso parte al Golden Globe avrebbe vinto il premio come miglior attore. Non me ne sono accorta”. Stando alle parole dell’ex dama sembrerebbe quindi che, nel corso della trasmissione, Sabino non si fosse dimostrato per quello che era realmente, dando prova della sua vera natura solo dopo l’uscita dal celebre dating show, nella vita reale. Ciò avrebbe portato alla definitiva rottura tra i due.

“Molti mi chiedevano notizie e perché non postavo foto insieme a lui… Ci sono rimasta molto male perché secondo me era un uomo con il quale ci poteva essere una storia. Secondo me sono stata anche usata da lui vedendo un po’ i comportamenti”, ha poi aggiunto la Zanin visibilmente amareggiata.

Nel corso della chiacchierata l’ex dama ha anche chiarito di aver messo al corrente la redazione di Uomini e Donne dell’accaduto. “Non nascondo che ero presa da questa persona. Lui in tre week end era riuscito a trasmettermi delle belle cose, ad emozionarmi. Poi è una persona romantica, quello che avete visto in trasmissione è così. Poi è sparito in una bolla di sapone”. Sembra infatti che i due non si siano più sentiti dopo la rottura e che lui sia sparito nel nulla. “La storia è durata un mese, il periodo della trasmissione in pratica. Dieci giorni dopo che siamo usciti dalla trasmissione è finita”.

Il ritorno a Uomini e Donne e quella frase di Tina Cipollari

Per concludere l’ex dama non ha escluso un suo ritorno nello studio di Uomini e Donne a settembre e su Maria De Filippi ha affermato: “Il momento più bello della mia esperienza è stato l’abbraccio con Maria De Filippi e lei ha ricambiato stringendomi e mandandomi un bacio da lontano. Lei ha compreso la mia vera essenza. Pensavo l’avesse compresa anche Sabino”.

Silvia Zanin ha poi espresso anche un parere sui due opinionisti in studio. Parlando di Gianni Sperti ha fatto intendere di non apprezzarlo particolarmente per via di alcuni suoi atteggiamenti mentre su Tina Cipollari ha raccontato un particolare e simpatico aneddoto: “Lui mi ha preso di mira perché ho rifiutato la conoscenza con Marco. Alla fine anche lui ha capito la persona che ero e per quello mi ha fatto quella battuta quando sono uscita. Tina invece me l’ha un po’ tirata perché mi ha detto ci rivediamo subito a maggio e c’è mancato poco”.